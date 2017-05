später lesen TV-Show "Circus HalliGalli" Joko und Klaas' geniale Abrissparty wirbt für neue Staffel FOTO: ProSieben FOTO: ProSieben 2017-05-03T03:45+0200 2017-05-03T07:37+0200

So überraschend wie am Dienstagabend war selbst die ProSieben-Show "Circus HalliGalli" nie zuvor. Die Zuschauer stimmten live darüber ab, was ablaufen soll. Das Ergebnis war Unterhaltung der Extra-Klasse. Von Jessica Balleer