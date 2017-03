Was tun, wenn ein Weltstar im Studio sitzt? Alles so wie immer machen, ist die Devise bei Pro Siebens Circus Halligalli. Das ist Teil des Erfolgs der Sendung. Auch Ed Sheeran und Olli Schulz blieben lässig. Von Natalie Urbig

Anstatt ihn über sein neues Album zu fragen, plaudern Joko und Klaas mit Ed Sheeran – ausgesprochen wie @Ski-Renn – über Nachbarn, Besuche im Berghain und Justin Bieber. Lässig sitzt Sheeran neben Joko auf dem Sofa, die Beine auf den Tisch vor ihm ausgestreckt: Nur ganz zuletzt sieht er fassungslos von Klaas zu Joko: "Why'd you care who has your pee?" Es scheint als hätten die beiden den internationalen Star mit ihren Schulklo-Scherzen zu guter Letzt doch etwas aus dem Konzept gebracht.

Klaas und Olli Schulz in Höchstform

Aber der Reihe nach: Die dritte Folge der letzten Staffel Circus Halligalli beginnt fulminant: Besonders Klaas ist in Höchstform. Er lässt sich nicht nur zu einem Fußballwitz hinreißen, er hat auch seine Jugend wieder gefunden. Denn nach langer Zeit gab es wieder den lang ersehnten Buddy-Tag mit Olli Schulz.

Zugeben man muss den ironischen Humor des Formats mögen: Olli Schulz reist mit dem beliebten TV-Duo zurück in vergangene Zeiten. Dabei sparen sie an keinem Jugendklischee. Los geht es etwa auf dem Schulklo, auf das sich die Drei zum Rauchen zurückziehen: "Wenn das rauskommt", tuscheln Klaas und Olli aufgeregt, während sie die Toilettenwände bekritzeln.

Dann beschließt Olli als Anführer der Gang – auch Alpha Olli genannt – aufzubrechen. Er möchte eskalieren und so verlassen die drei stilecht mit Gangster Musik das Gelände. Mit dabei haben sie einen roten 4-You Rucksack und eine Packung Kondome. Fortsetzung folgt.

FOTO: Screenshot Pro Sieben

FOTO: Screenshot Pro Sieben

Die abgründigen Seiten der Jugend

In einer kurzen Pause ist dann erst einmal die "Kleiderschrankband" Sam an der Reihe, ehe es zu dem Weltstar geht: Ed Sheeran betritt mit seinem Hit "Shape of you" die Bühne. Humorvoll weisen die Untertitel auf das Playback hin: "Bastelt alle Sounds live alleine zusammen". Während der Sänger sich für das Interview bereit macht, wird der zweiten Teil vom Buddy-Tag gezeigt.

Dort beginnen die vermeintlich intimen Gespräche unter den Jungs: "Sag mal hast du es schon mal getrieben", möchte Olli nonchalant wissen. Auch Mobbing unter Jugendlichen spielen die drei nach: "Lass dich doch mal hänseln, Klaas." Da nun auch die abgründigen Seiten der Jugend aufgezeigt wurden, geht es weiter in den Club, um zu dem beinahe versöhnlichen Fazit zu kommen: "Die Kindheit ist der schönste Teil des Lebens und kann ein Leben lang sein, wenn man auf das innere Kind aufpasst."

Mit Justin Bieber in der Karaoke-Bar

Dann ist es an der Zeit für das Interview mit dem Sympathieträger Ed Sheeran, der sich entspannt auf dem Sofa zwischen Joko und Klaas niederlässt. Die Frage ob es stimmt, dass "Shape on you" eigentlich für Rihanna gedacht war, ist dabei die einzig fachliche Frage an den Musiker. Kein Wort verlieren Joko und Klaas über das neue Album, das am 3. März veröffentlicht wird. Das ist aber auch nicht nötig.

Ed Sheeran plaudert über den Nachbarschaftsstreit zwischen Robbie Williams und Jimmy Page, erzählte von seinem Abend mit Justin Bieber in Japan, an dem die beiden eine Karaokebar aufsuchten, nur um dort ihre eigenen Lieder zu singen und von dem Video, das er für den Geburtstag eines Kumpels in Amsterdam gedreht hat.

Auch einige kuriose Szenen aus Circus Halligalli bekommt der britische Sänger und Songwriter zu sehen. Neben dem Buddy-Tag – Kommentar von Ed Sheeran über Olli Schulz: "Den würde ich gerne einmal kennenlernen" – war da noch Klaas' "neutrales Portrait" von Martin Schulz, das zwischendurch eingeblendet wurde.

Hausverbot im Berghain

Auch die Schlagermusik der Schwarzwälderkirschtorten, die sich übrigens als die Hip-Hop Formation K.I.Z. entpuppten, bringen Ed Sheeran nicht aus dem Konzept. Bis Joko dann von seinem Hausverbot im Berghain erzählt. Der Grund: "Klaas hat im Fernsehen erzählt, dass ein Typ im Berghain ihm beim Pinkeln ein Glas in seinen Strahl gehalten hat", sagt Joko. Und das schien den britischen Sänger doch etwas irritiert zu haben.

