Seit der vergangenen Woche hatten die Fans auf die Fortsetzung des Duells "Aushalten: Nicht lachen" gewartet. Damit eröffneten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf am Dienstagabend die ProSieben-Show, deren letzte Staffel angelaufen ist.

"Aushalten: Nicht lachen"

Ein riesen No-Angels-Fan sei Klaas früher gewesen, behauptet Joko zu Beginn des Einspielers scherzhaft. Doch kurze Zeit später stehen auf der Bühne nicht wie angekündigt die ehemaligen Sängerinnen der Band. Als sich der Vorhang für Klaas öffnet, stehen da fünf tanzende, dickbäuchige Männer mit skurrilen Perrücken und singen "I wanna be Daylight in your Eyes".

Dann ist Joko an der Reihe: Klaas frühstückt seinen Co-Moderator mit dem Spruch "Tschüss, du Nasenfahrrad" ab – eine Anspielung auf Jokos Hipster-Brille.

Zurück bleiben Trauer, Verzweiflung, Tränen und die eine Frage: Warum nur ist auf diesem Bild Gülcan Kamps?

Eine Filmeinspielung später kommt einer der Momente, in denen die Show den schmalen Grat der Comedy meistert: zwischen Geschmacklosigkeit und tiefschwarzem Late-Night-Humor. Joko steht im Pfarrergewand neben einem schwarz-weißen Jugendfoto von Klaas. Er hält eine Trauerrede über dessen Tod, während Klaas' Anlitz auf dem Foto so lächerlich jung wirkt, dass es akuten Lachreiz auslöst.

"Das schnellste Interview der Welt"

Es gibt Moderatoren, die wären froh, wenn ihnen Bela B. (Die Ärzte) oder Hollywoodstars wie Drew Barrymore und Timothy Olyphant für ein Gespräch zusagten. Bei Circus HalliGalli sieht man das anders. Anstatt Bela B. als Werbeplattform für sein neues Album "Wasser" zu dienen, führt Klaas "Das schnellste Interview der Welt". In weniger als drei Minuten zeigt er, dass man auch abseits üblicher Interviewtechniken Interessantes über Prominente erfahren kann. "Welchen Film konntest selbst Du nicht bis zum Schluss gucken?", "Keinohrhasen", sagt Bela B trocken.

"Das unnötig komplizierte Interview"

Der Höhepunkt aber ist erreicht, als Sidekick "Sabine" auftritt. Diese Rubrik ist ein Klassiker der Show. Eigentlich wollten Drew Barrymore und Timothy Olyphant wohl ihren Film "Santa Clarita Diet" bewerben. Stattdessen aber sahen sie sich "Sabine" gegenüber: korpulent, schlecht gekleidet und der englischen Sprache nicht ansatzweise mächtig. Wie bei dem Spiel "Stille Post" gab Klaas die Fragen vor, die "Sabine" stellen sollte.

Sie übergab Drew Barrymore einen Blumenstrauß und fragte zum Einstieg, wie es sich anfühle, als Filmrolle einen Zombie zu spielen. Barrymores Antwort verstand Sabine natürlich nicht. Und entgegnete nur ein lausiges "please, please", als sich Barrymore für den Blumenstrauß bedankte. Purer Fremdscham aber überkam den Zuschauer, als "Sabine" mit Timothy Olyphant sprach. Oder dies zumindest versuchte. Der US-Star fand das aber alles andere als witzig – und warf Sabine humorlos aus dem Raum.

Ulmen und Yardim: "The Fat and the Furious"

Zum Schluss begrüßten die Moderatoren noch zwei deutsche Schauspieler im Studio. Auch mit Fahri Yardim und Christian Ulmen sprachen die Moderatoren nicht über deren neue Serie "Jerks" (dienstags, 23.15 Uhr, ProSieben). Vielmehr spielten sie "Promo-Tortour" mit ihnen. Sie befragen die beiden zu fiktiven Filmen, wie "Sha la la la Land", "Punk, Punk, Koma, Strich" oder "The Fat and the Furious".



Der Sänger Rag'n'Bone Man sorgte mit "Skin" zum Schluss für Gänsehaut. Für die nächste Woche kündigte Klaas an, dass Ed Sheeran bei Circus HalliGalli auftritt.

