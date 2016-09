Dass sich die "Circus Halligalli"-Moderatoren gerne gegenseitig aufs Korn nehmen und bisweilen auch quälen, ist nichts Neues. Klaas Heufer-Umlauf hat es jetzt aber richtig weit getrieben. Bei Facebook und Twitter veröffentlichte er die Handynummer von Joko Winterscheidt.

Stundenlang klingelt es – und es will einfach nicht aufhören. Seit das Team von "Circus Halligalli" im Auftrag von Klaas die Handynummer von Kollege Joko herausgegeben hat, klingelt das Smartphone des Moderators ohne Unterlass.

"Bitte verzeih uns", schreibt das Team bei Facebook, "aber Klaas hat uns gezwungen." Eben jener freut sich wie Bolle über seinen gelungenen Streich, der sich unter dem Hashtag #MakeWinterscheidtSmallAgain schnell auch bei Twitter verbreitete. "Ey Joko, meld dich mal. Bin hier in Spanien und weiß überhaupt nicht was du so machst. Immer besetzt", twitterte Klaas ganz gehässig.

ey @officiallyjoko meld dich mal. bin hier in spanien & weiß überhaupt nicht was du so machst. immer besetzt. pic.twitter.com/sW1K3XAdMy — klaas heufer-umlauf (@damitdasklaas) 15. September 2016

Doch sein Kollege nimmt es mit Humor. Bei Facebook zeigt er sich in einem Video – leicht verzweifelt, aber doch voller Ideen. "Mein Telefon klingelt seit anderthalb Stunden ununterbrochen", sagt er. Doch statt die Anrufer um Gnade zu bitten, schlägt er vor, dass sie über Facetime anrufen und per Video mit ihm sprechen. "Ich will sehen, wer mich da anruft."

Was sich Joko als passende Rache für diesen Streich ausdenken wird? Man weiß es nicht. Man weiß aber: Da kommt noch was.

(jeku)