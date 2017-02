Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

RTL stimmt auf eine heiße Bachelor-Staffel ein. Dazu ein Glas von diesem sahnigen Schnapsgetränk der Firma, von der die Show für gewöhnlich gesponsert wird. Lecker.

Schon im Vorspann der ersten Folge erfährt man: Geküsst wird längst nicht nur eine und der Bachelor toppt alle Maßstäbe. "Was für ein Mann", "jeder will ihn" , "bis jetzt sah kein Bachelor so gut aus" , "der sieht aus wie von Baywatch" , "der hübscheste Bachelor mit Abstand" - schmachten die Girls.

FOTO: RTL / Marie Schmidt

Dabei hätte es sich Sebastian Pannek aus dem "Pott" selbst nicht träumen lassen. Der 30-Jährige sucht nun im Privatfernsehen nach der Frau fürs Leben. Die RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" geht wieder los.

Sebastian träumt vom großen Glück

Mutter Pannek wünscht ihren Sohn eine bodenständige Frau, Vater Pannek eine hübsche und Sebastian träumt von einer kleinen Familie, mit einem "Jungen und einem Mädchen" – das wäre nahezu ideal.

Das Wichtigste für den Kölner aber ist: sich in der Show selbst treu zu bleiben. Sebastian Pannek, ein Familienmensch, der gerne Fußball spielt und mit seinem Onkel eine Werbeagentur führt. Dieser Onkel hat auch mal Fußball gespielt. Peter Peschel heißt der Mann und hat in den 90er Jahren immerhin 60 Tore für den VfL Bochum geschossen und im Übrigen Potenzial, auch einmal Bachelor-Kandidat zu werden - falls RTL den Altersschnitt heben möchte.

FOTO: RTL / Marie Schmidt

Leider müssen in diesem Zusammenhang auch einige Szenen vom Fußballplatz gezeigt werden. Das interessiert auf diesem Sendeplatz nur leider wirklich keinen. Ist dann aber auch schnell vorbei.

Und die erste Rose geht an...

Als erste Kandidatin steigt Julia P., Flugbegleiterin aus Dormitz, blond, groß, langes blaues Kleid, aus dem Wagen. Sie wünscht sich einen "Macho". Die Damen sind wie üblich wahnsinnig aufgeregt und kreischen vor Glück, den schönen Sebastian zu sehen. Besonders gefallen den Ästhetinnen des Bachelors weiße Zähne.

Es folgen: Cara die "emsige" Golferin aus dem Saarland und Jana - "mein Papa hat gesagt, ich soll seriös sein" - vom Bodensee. Und dann kam Anna. "Mit Anna war es etwas Besonders", analysiert der Bachelor. Anna, BWL-Studentin aus Magdeburg, bekommt dann auch die erste Rose.

Dann ist Zeit für ein paar Regional-Klischees: Düsseldorf und Köln gehen nicht zusammen, in München trinkt man Bier und isst Haxe wie Kandidatin Viola, und wenn man aus Kolumbien kommt wie Kandidatin Kattia, darf man von einem Mann als "rassige Frau" bezeichnet werden. Auffällig ist bei vielen Frauen auch die Rhetorik, die darin besteht, die Satzenden in die Länge zu ziehen.

"Karma is a bitch" – und andere auch

Und schon jetzt zeichnet sich ab: Diese Staffel scheint eine besonders gelungene zu werden. Die Kandidatinnen haben, bevor sie in die Show kamen, augenscheinlich schon sehr oft die Sendung geguckt und wissen: tête-à-tête ist beim Bachelor ganz wichtig. So wird erst gar nicht versucht, sich gemeinsam zu sozialisieren. Wer etwas werden möchte, muss auf sich aufmerksam machen und sich den Bachelor "krallen".

Kandidatin Alesa aus Slovenien schenkt dem Bachelor zu diesem Zweck eine Glocke. Musicaldarstellerin Julia aus Regensburg hat sich überlegt, dass der Bachelor bestimmt gerne einen Apfel essen möchte und ihm einen geschenkt – wie sonst sollte er so schöne Zähne haben.

Wenn es nach zwei anderen Damen ginge, täte es Julia gut, den Apfel selbst zu essen. Die erste heimtückische Frauenfront bahnt sich an und offenbart die düstere Seele von Frauen, die sich in einer RTL-Show zur Schau stellen. "Die könnte ein bisschen abspecken", spotten die bösen Stiefschwestern Tina und Evelyn über das schöne Schneewittchen mit dem Zankapfel.

"Karma is a bitch", befindet Kandidatin Inci, die sich aus solchen Unstimmigkeiten zwischen im Privatfersehen-um-einen-Mann-wie-aus-Baywatch-kämpfenden-Frauen lieber heraus halten möchte.

Für vier Kandidatinnen ist Schluss

Sebastian Pannek verteilt dann schließlich die verbleibenden Rosen. Viel spannender aber ist die Vorschau auf die nächste Woche: Um die leidenschaftliche Kolumbianerin scheint es zwischen den Damen größere Unstimmigkeiten zu geben.

Um Lisa, Chloé, Susanna und Evelyn hingegen müssen wir uns in der nächsten Sendung schon mal keine Gedanken mehr machen. Für sie hatte der Bachelor leider keine Rose.

Tina S. aus Düsseldorf hat dem Bachelor dagegen gut gefallen. Sie bekommt eine Rose. "Wow", sagt der Bachelor und Tina findet es auch "ganz überwältigend". Und beide essen gerne scharf.

