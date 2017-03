Die fünfte Nacht der Rose steht an. Neun Damen kämpfen noch um das Herz des Bachelors. In der neuen Folge bekommt Sebastian Besuch aus der Heimat. Anschließend knistert es wieder bei den Dates und einem besonderen Fotoshooting.

"Familie ist mir sehr wichtig", sagt Sebastian als seine Schwester Miriam und sein Onkel Peter in Miami ankommen. "Die beiden kennen mich ganz genau. Ich vertraue ihnen zu 100 Prozent." Die vertrauten Gesichter sollen dem Bachelor bei der Wahl der richtigen Frau zur Seite zu stehen. Deshalb besucht die Familie die neun verbliebenen Kandidatinnen in der Villa – ohne Ankündigung. Wer den besten Eindruck hinterlässt, darf Sebastian am Abend zu einem Blinddate begleiten. Wer wird wohl bei der Familie punkten?

FOTO: RTL / Marie Schmidt

Am nächsten Tag haben Inci, Viola, Janika und Erika auf einem Gruppendate wieder die Chance, Sebastian näher zu kommen. Bei einem Fotoshooting im 50er-Jahre-Stil soll jede der Damen mit Sebastian ein verliebtes Pärchen darstellen. Das sorgt natürlich für jede Menge Eifersucht bei den Mädels auf den Zuschauersitzen.

Das zweite Gruppendate wird abenteuerlich. Sebastian lädt Clea-Lacy und Cara auf einen Rundflug über Miami ein. Im Anschluss darf eine der beiden Damen noch zu einem romantischen Candle-Light Dinner mit Sebastian in einer exklusiven Suite. Währenddessen ist der Zickenkrieg unter den daheimgeblieben Damen wieder in vollem Gange. Protagonistin ist natürlich: Kattia.

FOTO: RTL / Marie Schmidt

Zum Schluss folgt wieder eine schwierige Entscheidung. Sebastian muss sich erneut von einigen Kabndidatinnen verabschieden. Wer kommt weiter? Wer muss die Koffer packen? Die Antwort gibt es am Mittwochabend um 20.15 Uhr auf RTL.

(mro)