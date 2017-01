Sein Name war schon lange im Spiel. Nun hat RTL ihn offiziell als neuen Rosenverteiler für die Kuppelshow "Der Bachelor" verkündet. Ab Mittwoch wählt der 30-jährige Kölner unter 22 Kandidatinnen seine Traumfrau.

Blond, blaue Augen, 1,84 Meter groß, Model und Inhaber einer Werbeagentur – so lautet der Steckbrief, den der Sender nun zu seinem neuen Bachelor veröffentlicht hat. Sebastian Pannek geht am kommenden Mittwoch, 1. Februar, zum ersten Mal auf Sendung und wird sich als begehrter Junggeselle in acht Doppelfolgen ins Liebesabenteuer stürzen.

Der neue Bachelor ist eine regelrechte Sportskanone: Fußball, Beachsoccer und ein umfangreiches Fitnessprogramm gehören zu den Lieblingsbeschäftigungen des Kölners. Im Verein "Rot Weiß Ahlen" kickte er erfolgreich in der Junioren-Bundesliga. Eine Schulterverletzung zwang ihn jedoch, den Traum einer Fußballerkarriere aufzugeben.

Noch kein Glück in der Liebe

Seit eineinhalb Jahren ist Sebastian Pannek Single. Vier Beziehungen hatte er bislang. Die längste hielt etwa sieben Jahre. "Ich bin jetzt 30 Jahre alt und um mich herum entstehen Ehen und Familien. Bei mir hat es leider noch nicht geklappt", sagte er dem Sender im Interview. "Als sich die Bachelor-Tür für mich geöffnet hat, bin ich somit gerne durchgegangen".

Nun hofft Sebastian Pannek in der Show die Richtige zu finden: "Es ist doch das Schönste, Zeit mit der Person zu verbringen, die man liebt. Momente und das Leben mit Jemandem zu teilen verdoppelt das Glück des Einzelnen."

Ob der neue Bachelor in Miami das große Liebesglück finden wird, sehen die Zuschauer am Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTL.

