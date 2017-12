Das sind die Kandidatinnen, die 2018 in der TV-Show "Der Bachelor" bei RTL ab dem 10. Januar die große Liebe finden wollen. Das sind die Kandidatinnen, die 2018 in der TV-Show "Der Bachelor" bei RTL ab dem 10. Januar die große Liebe finden wollen. weniger

Roxana kommt ursprünglich aus Rumänien, wuchs in Bayern auf und lebt seit einem Jahr in Köln. Von hier aus jettet die 26-Jährige als Zugbegleiterin im ICE quer durch die Republik und ist auch als gefragtes Fotomodel viel unterwegs. Wenn Roxana nicht gerade reist oder modelt trifft die zielstrebige Rumänin sich gerne mit Freunden und geht shoppen.

Nadine, die Älteste der Bachelor-Kandidatinnen 2018, ist vor neun Jahren von Bayern nach Berlin gezogen. Dort steht sie momentan vor dem Abschluss ihres Masterstudiums (Kultur- und Medienmanagement). Als bekennend „passionierte Esserin" kocht die 32-Jährige gerne und liebt Musik und Sport, zudem besucht die ausgebildete Musicaldarstellerin regelmäßig Tanzworkshops und lässt ihre Hüften zu Hip Hop Musik schwingen.

Svenja ist selbstständige Make-up Artistin und lebt in Mörfelden-Walldorf. Ihre Freizeit verbringt die 22-Jährige gerne mit lesen, Kunst und Yoga und „ich interessiere mich für spirituelle Themen". Deshalb bereut die selbstbewusste Hessin auch nichts im Leben, denn „alles ergibt einen Sinn!" Wieso Rosen wird sie vom Bachelor erhalten?

Maxime wurde 1994 in Aachen geboren und lebt aktuell bei ihren Großeltern in Herzogenrath. Die schöne Kommunikationsdesign-Studentin mit niederländischen Wurzeln hat einen Hang zu eher ungewöhnlichen Hobbies: Neben ihrer Leidenschaft für den „Männersport" Fußball hat Maxime eine kreative Ader, die sie entweder beim Zeichnen oder beim Zocken von Videospielen auslebt.

Nicht nur als Model zieht Lina die Blicke an wie ein Magnet: Wenn die 23-Jährige in ihrer Heimat Hannover über die Straße geht, dreht sich so mancher Mann nach ihr um. Die blonde Schönheit ist ein absoluter Hingucker, auch auf der Tanzfläche: In ihrer Freizeit tanzt die zielstrebige BWL-Studentin mit ukrainischen Wurzeln für ihr Leben gerne.

Michelle wurde 1995 in Heppenheim geboren, heute lebt sie in Darmstadt. Die impulsive 22-Jährige hat eine Ausbildung zur Bürokauffrau hinter sich, absolviert derzeit aber ein Freiwilliges Soziales Jahr in einer Behinderteneinrichtung für Kinder.

Janina Celine kommt ursprünglich von der nordfriesischen Insel Sylt, seit gut einem Jahr lebt sie aber mit drei Freunden in einem Haus in Hamburg. Ihre Freizeit verbringt die fröhliche Messehostess am liebsten auf der Alster beim Kanufahren, mit Sport oder trifft sich mit Freunden.

Trotz ihres jungen Alters hat es Clarissa, die jüngste Kandidatin, beruflich schon weit gebracht: Mit ihren 21 Jahren ist sie bereits verbeamtet und arbeitet erfolgreich als Verwaltungswirtin. In ihrer Freizeit trifft sie sich gerne mit Freunden im Café und schafft es, in kurzer Zeit viel Geld fürs Shoppen auszugeben.

Jessica wohnt in ihrem Geburtsort Hameln und studiert Medienwissenschaften in Paderborn. Aktuell arbeitet sie an ihrer Abschlussarbeit - zumindest einen Bachelor hat die sympathische 23-Jährige also bald in der Tasche! In ihrer Freizeit ist die liebenswerte Quasselstrippe stets für spontane Aktionen mit Freunden zu haben oder auf der Rollschuhbahn zu finden.

Harte Schale, weicher Kern! Kandidatin Angie sagt offen und ehrlich was sie denkt, lässt aber nicht alles und Jeden an sich heran. Wem es aber gelingt ihre Schutzmauer zu durchbrechen, der hat „einen liebevollen verrückten Paradiesvogel mit einem großen Herz" an seiner Seite, verspricht die temperamentvolle 25-Jährige. Mal schauen, ob dem Bachelor auch ihre Tattoos gefallen.

Als examinierte Altenpflegerin im Schichtdienst und obendrein Gelegenheits-Kellnerin hat Janet aus Minden nicht allzu viel Freizeit, doch in der trifft sie sich gerne mit ihren Freunden, geht shoppen - oder putzt ihre Wohnung, denn „ich bin ein sehr ordnungsliebender Mensch!"

Bachelor-Teilnehmerin Janine Christin wurde 1995 in Hamburg geboren und lebt heute in Norderstedt, wo sie auch arbeitet. Ihre Freizeit verbringt die temperamentvolle 22-Jährige am liebsten mit singen: „Am Mikrofon lasse ich meinen Emotionen gerne freien Lauf und singe mich frei!"

Wenn Amelie nicht gerade im Hörsaal sitzt, teilt die selbstbewusste Münchnerin Postings rund um Fashion, Beauty und Lifestyle mit ihren rund 75.000 Followern.

Geboren in Augsburg und aufgewachsen in Spanien, hat sich Janina mit ihrer Familie inzwischen im Landkreis München niedergelassen. Dort ist die lebensfrohe Fitnesstrainerin erwiesenermaßen die Schönste im ganzen Land, konnte sie doch die Miss Bayern Wahl 2016 für sich entscheiden.

Ihren Masterabschluss in Economics hat Claudia bereits in der Tasche, nun arbeitet die hübsche Kölnerin bei einem großen IT-Unternehmen. Doch die clevere Blondine hat sich nicht nur beruflich hohe Ziele gesteckt: Auch den Bachelor möchte die 27-Jährige gerne von sich überzeugen.

Luisa wurde 1993 in Hannover geboren, wo sie nach wie vor lebt und derzeit als Messehostess arbeitet. Ihre berufliche Zukunft sieht die 24-Jährige als Personal Trainerin, zumal sie auch den Großteil ihrer Freizeit mit Sport verbringt, „am liebsten draußen, ich gehe zum Beispiel gerne Hiking".

Yeliz hat türkische Wurzeln, wurde aber in Hannover geboren und lebt dort mit ihrer Schwester, Fußballprofi Filiz Koc, und deren Familie zusammen. Die 24-Jährige ist ausgebildete Kosmetikerin und Visagistin. In ihrer Freizeit trifft sie sich gerne mit Freunden, geht ins Kino oder mit ihrer Mutter shoppen.

Kristina ist im Alter von 14 Jahren mit ihrer Familie von Kasachstan nach Deutschland gezogen. Heute lebt sie in Essen und hat dort ihr Hobby zum Beruf gemacht: Die 24-Jährige arbeitet als Tänzerin und Model und hat bereits in einigen Musikvideos mitgewirkt. Nebenbei holt die zielstrebige Brünette derzeit ihr Abitur nach.

Bachelor-Teilnehmerin Alina kommt aus Löningen und arbeitet als zahnmedizinische Fachangestellte. In ihrer Freizeit trifft sich die zierliche 22-Jährige gerne mit Freunden, spielt Badminton oder geht mit ihrem Husky spazieren. Wie viele Rosen wird sie wohl vom Bachelor bekommen?

Carina arbeitet als Industriekauffrau, an den Wochenenden kellnert sie zusätzlich in Herten - oder macht Kölns und Düsseldorfs Nachtleben unsicher. Ihre Freizeit verbringt die 21-Jährige am liebsten im Fitnessstudio, in dem sie sechs Mal die Woche trainiert.

Eine Frau zum Pferde stehlen: Mit Meike würde der Bachelor eine Frau wählen, mit der man durch dick und dünn gehen kann. Die 26-Jährige lebt in Köln, arbeitet dort als Krankenschwester in einer Privatklinik und studiert im letzten Semester Management im Gesundheitswesen.

1994 in Unna geboren, wohnt Lisa heute in der Nähe von Dortmund. Dort macht sie ihre Leidenschaft zum Beruf und arbeitet als Make-Up Artist bei einem italienischen Kosmetikunternehmen. In ihrer Freizeit tanzt Lisa gerne und verbringt am liebsten Zeit mit ihrer Familie.