Bei der Fernsehpreisverleihung in Düsseldorf (2. Februar 2017) lief alles, was Rang und Namen hat, den Roten Teppich an der Rheinterrasse entlang.

Viele Stars erschienen in Begleitung, so wie Iris Berben mit ihrem Lebensgefährten, dem Schauspieler Heiko Kiesow.



