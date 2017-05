Roter Teppich für die Stars der deutschen Filmbranche: In Berlin wurde am Freitagabend der Deutsche Filmpreis 2017 verliehen (auch Lola genannt). Große Gewinnerin war die Regisseurin und Drehbuchautorin Maren Ade. Ihr Film "Toni Erdmann" erhielt sechs Lolas, unter anderem für das "Beste Drehbuch" und als "Bester Spielfilm". Die weiteren... mehr

Roter Teppich für die Stars der deutschen Filmbranche: In Berlin wurde am Freitagabend der Deutsche Filmpreis 2017 verliehen (auch Lola genannt). Große Gewinnerin war die Regisseurin und Drehbuchautorin Maren Ade. Ihr Film "Toni Erdmann" erhielt sechs Lolas, unter anderem für das "Beste Drehbuch" und als "Bester Spielfilm". Die weiteren Gewinner zeigen wir in der Bildergalerie. weniger