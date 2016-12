"Dinner for One" läuft an Silvester 25 Mal im Fernsehen

Sie ist die am häufigsten wiederholte Sendung im deutschen Fernsehen und fester Bestandteil des Silvester-Programms: der TV-Klassiker "Dinner for One". Seit 1963 feiert Butler James mit seiner Miss Sophie deren 90. Geburtstag. Wann und wo der Sketch 2016 läuft, verraten wir hier.

Der 90. Geburtstag von Miss Sophie ist Kult. Seit 1988 steht der 18-minütige Sketch des NDR sogar im Guinness-Buch der Rekorde als "weltweit am häufigsten wiederholte Fernsehproduktion". Und das Interesse ist ungebrochen. Im vergangenen Jahr lief der Dauerbrenner zu Silvester 19 Mal in den Dritten und im Ersten – darunter nicht nur die klassische Version sondern auch Nachahmer wie "Dinner for One auf Nordhessisch". Insgesamt 16,21 Millionen Menschen sahen sich diese 2015 an – rund 1,7 Millionen mehr als 2014.

Und auch an diesem 31. Dezember darf "Dinner for One" nicht fehlen. Die klassische Version wird 15 Mal ausgestrahlt, die Sonderausgaben wie das Dinner auf Hessisch oder Kölsch gibt es zehn Mal. Zu sehen ist der Sketch auf folgenden Sendern und zu folgenden Zeiten:

15.25 Uhr NDR

16.45 Uhr Hessen ("Dinner for One auf Nordhessisch")

17.35 Uhr WDR ("Dinner op Kölsch")

17.40 Uhr NDR

17.45 Uhr SWR ("Dinner for Bonn")

18 Uhr WDR

18.05 Uhr SWR (Schweizer Version von "Dinner for One")

18.07 Uhr rbb

18.40 Uhr Hessen ("Dinner for One auf Hessisch")

18.55 Uhr ARD

18.55 Uhr Bayern

19 Uhr MDR

19.10 Uhr Hessen

19.25 Uhr SWR

19.40 Uhr NDR

21.40 Uhr WDR ("Dinner for Wan(ne)")

21.55 Uhr SWR (Schweizer Version von "Dinner for One")

22.35 Uhr WDR ("Dinner op Kölsch")

23.20 Uhr ORF 1

23.35 Uhr NDR

23.45 Uhr SRF 2

23.50 Uhr SWR (Schweizer Version von "Dinner for One")

0.30 Uhr ARD

0.35 Uhr Bayern

3.30 Uhr WDR ("Dinner for Wan(ne)")

(jeku)