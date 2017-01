Der designierte US-Präsident Donald Trump und Schauspielstar Arnold Schwarzenegger haben sich eine Streiterei auf Twitter geliefert. Hintergrund sind die TV-Quoten der Sendung "Celebrity Apprentice".

Bei der beliebten NBC-Show hatte der "Terminator"-Darsteller Schwarzenegger die Nachfolge des künftigen starken Mannes im Weißen Haus angetreten hat. Trump brüstete sich am Freitag damit, dass Schwarzeneggers Quoten bei der ersten Folge seines Spinoffs von "Celebrity Apprentice" viel schlechter gewesen seien als zu seinen Zeiten. Er selbst sei eine "Quotenmaschine" gewesen, während Schwarzenegger "zerstört" worden sei, behauptete der 70-Jährige.

Wow, the ratings are in and Arnold Schwarzenegger got "swamped" (or destroyed) by comparison to the ratings machine, DJT. So much for.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2017

"Jetzt vergleicht ihn mit meiner Staffel 1", schrieb Trump. Er fügte hinzu: "Wen interessiert's, er hat Kasich und Hillary unterstützt." Damit meinte er den republikanischen Präsidentschaftsbewerber John Kasich und die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. Beide hatten gegen Trump das Nachsehen gehabt.

being a movie star-and that was season 1 compared to season 14. Now compare him to my season 1. But who cares, he supported Kasich & Hillary — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2017

Schwarzenegger antwortete - und zwar ebenfalls auf Twitter. Er hoffe, dass Trump beim Repräsentieren aller Amerikaner so hart arbeite, wie er es für seine Einschaltquoten getan habe, schrieb Schwarzenegger und zitierte keinen Geringeren als den früheren Präsidenten Abraham Lincoln, der zu seinem Amtsantritt 1861 gesagt hatte: "Wir sind keine Feinde, sondern Freunde. Wir müssen keine Feinde sein."

I wish you the best of luck and I hope you'll work for ALL of the American people as aggressively as you worked for your ratings. — Arnold (@Schwarzenegger) January 6, 2017

Schwarzenegger ist selbst Republikaner und war mehrere Jahre für die Partei kalifornischer Gouverneur. Im Oktober hatte er erklärt, er wolle nicht für Trump stimmen.

Please study this quote from Lincoln's inaugural, @realDonaldTrump. It inspired me every day I was Governor, and I hope it inspires you. pic.twitter.com/QRoOFTZfQ9 — Arnold (@Schwarzenegger) January 6, 2017

(ap)