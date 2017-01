Die Zuschauer haben entschieden: Sie schicken an Tag 12 bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" Kandidat Alexander "Honey" Keen nach Hause. Er erhielt die wenigsten Zuschauerstimmen und muss das Dschungelcamp 2017 verlassen.

Alexander Keen, der Ex-Freund der "Germany's Next Topmodel 2016"-Gewinnerin Kim Hnidzo, hatte sich vor allem durch sein aufdringliches Verhalten beim Publikum unbeliebt gemacht. Er studierte in den Niederlanden, in Newcastle upon Tyne und schloss sein Studium mit der Auszeichnung "First Class Honours" ab.

Honey Keen hatte sich zuletzt an Tag 10 bei seinen Campgenossen besonders unbeliebt gemacht, als er mit einer vermeintlichen Bronchitis die Prüfung ablehnte - und grinste.

Ein Gutes hat es für Honey: endlich gibt was anders zu Essen als Reis und Bohnen. Er tauscht die australische Wildnis gegen ein Luxushotel. Dort ist er aber in Gesellschaft, denn Fräulein Menke, Sarah Joelle Jahnel, Markus Majowski, Nicole Mieth und Gina-Lisa Lohfink, die bereits ausgeschieden warten dort auf Honey.

Im australischen Camp kämpfen nach seinem Abschied sechs Promis weiterhin um die Dschungelkrone.

(juju/rtl)