Die Namen der Promis für die neue Staffel des RTL-Dschungelcamps stehen fest. Die Kandidatenliste lässt erahnen: Auch in der elften Staffel dürfte es in Australien wieder ordentlich zur Sache gehen.

Startschuss ist am Freitag, 13. Januar, um 21.15 Uhr. Dann ziehen bekannte Gesichter aus der Model-, Sport und Fernsehwelt zum elften Mal in den australischen Dschungel, um dort zwei Wochen lang Prüfungen zu bestehen und am Ende die Krone zu ergattern.

Mit dabei sind auch diesmal wieder Protagonisten, die viel Gesprächsstoff versprechen. Da wäre beispielsweise Model Gina-Lisa Lohfink, die im vergangenen Jahr vor allem durch ein Gerichtsverfahren wegen angeblicher Vergewaltigung für Schlagzeilen sorgte. Mit dem Einzug ins Dschungelcamp will die 30-Jährige neue Herausforderungen meistern. "Ich habe früher immer gesagt, dass ich niemals in den Dschungel gehen könnte, weil ich die Prüfungen nicht schaffen würde", sagt sie. "Ich habe zwar riesengroßen Respekt vor den Aufgaben, aber da muss ich jetzt durch."

Auch Soap-Darstellerin Hanka Rackwitz ist mit von der Partie. Nachdem sie dem deutschen TV-Publikum bereits im Jahr 2000 in der zweiten Big-Brother-Staffel bewiesen hat, dass sie ein Garant für Zickereien ist, wird sie mit Sicherheit auch im TV-Dschungel einigen Kandidaten den Kampf ansagen.

FOTO: RTL

Nachdem in der vergangenen Staffel bereits Fußballer Thorsten Legat seinen unerbittlichen Kampfgeist unter Beweis stellte, zieht diesmal sogar ein Weltmeister-Kicker ins Camp ein. Thomas Icke Häßler will auch im Dschungel Teamplayer sein. "Ich bin ein harmoniebedürftiger Typ", sagt der 50-Jährige. "Ich kenne das gar nicht anders. Aus dem Grund konnte ich bei meinen Vereinen damals auch immer gute Leistungen erbringen, wenn es familiär und harmonisch war."

Wenn es im Camp Streitigkeiten geben sollte, werde er versuchen, diese schnell beizulegen und zu lösen. "Nur als Team ist man stark und daher werde ich versuche alle im Camp zusammenzuhalten."

(mro)