Von der "Verbotenen Liebe" in den Dschungel

Sie ist die jüngste Kandidatin des Dschungelcamps 2017 und hat als Februar-Covergirl im deutschen Playboy auf sich aufmerksam gemacht: Schauspielerin Nicole Mieth macht den Sprung von der romantischen Serie ins harte Reality-TV.

Bisher machte sich die aus Stuttgart stammende Mieth vor allem als Schauspielerin einen Namen. Schon in jungen Jahren stand sie für Produktionen wie "Tatort", "Inga Lindström", "Unser Charly" und dem "Traumschiff" vor der Kamera. Später spielte sie unter anderem in "SOKO Köln" und den "Rosenheim-Cops" mit und hatte mehrmals Rollen bei "Aktenzeichen XY".

Im Jahr 2011 sicherte sich Mieth eine der Hauptrollen in der ARD-Vorabendserie "Verbotene Liebe". Bis zum Ende der Daily Soap im Juni 2015 spielte sie dort die Kim Wolf, später Kim Lahnstein. Wie Mieth auf ihrer Webseite berichtet, trat sie außerdem in Theaterstücken wie "Die Nashörner" und "Vorstadtträume" auf und spielte in Werbefilmen mit, zum Beispiel für Mercedes-Benz und Osram. Im Jahr 2015 modelte die passionierte Western-Reiterin laut Vita für einen Pferdesport-Katalog.

Neben der Schauspielerei betreibt Mieth auch einen Youtube-Kanal. Zunächst teilte sie Videos über den Kanal "MyNicollage", später dann über den Account "Nicole Mieth". Dort berichtet sie seit einigen Monaten über ihre Schauspielkarriere, beantwortet Fragen ihrer Fans und stellt Beauty- und Lifestyle-Produkte vor.

Ende 2016 wurde bekannt, dass Mieth Kandidatin in der 11. Staffel der RTL-Show "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" wird. Vor dem Dschungelcamp aber dürfen ihre Fans sie noch im Playboy bestaunen: In diesem Jahr ist sie Miss Februar der deutschen Ausgabe des Magazins.

