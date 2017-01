Dschungelcamp 2017: Der Dschungel gibt Gina-Lisa ihr Lachen zurück

Gina-Lisa Lohfink hat schon viel mitgemacht in ihrem Leben: Neben diversen Reality-TV-Shows ist das Model auch für ihre katastrophalen Beziehungen zu Männern bekannt. Im Dschungel klagte sie ihren Mitstreitern nun ihr Herzeleid – und erhielt unerwartete Hilfe.

Nicht nur für die unter einer Zwangsneurose leidende Hanka Rackwitz wird der Dschungel zur fortdauernden Therapiesitzung: Auch für Gina-Lisa Lohfink ist das Dschungelcamp eine Seelenkur.

Hanka Rackwitz war am Tag 6 im australischen Dschungel zum ersten Mal in der Lage, ihre Berühungsängste mit anderen Menschen abzubauen und umarmte nach glänzend bestandener Dschungelprüfung ihre Mitspielerin Nicole Mieth. Anscheinend ein Durchbruch für die 47-jährige TV-Maklerin.

Und nicht nur durch den euphorischen Gefühlsausbruch von Hanka menschelt es angenehm im Dschungel. Auch Gina-Lisa Lohfink findet eine Möglichkeit, ihre Beziehungsprobleme zu besprechen. Erst im vergangenen Jahr musste das Erotik-Model auf der Anklagebank im Amtsgericht Berlin-Tiergarten Platz nehmen, weil sie zwei Männer fälschlicherweise der Vergewaltigung bezichtigt haben soll.

Das Gericht verurteilt sie zu einer Geldstrafe von 20.000 Euro. Gina-Lisa bleibt jedoch bei dem Vorwurf der Vergewaltigung. Die beiden Männer sollen ihr K.o.-Tropfen verabreicht haben, sie zum Sex gezwungen und davon Aufnahmen gemacht haben, die später im Internet auftauchten. Für die Veröffentlichung der Sexvideos wurden die beiden Männer bereits bestraft, für die angebliche Vergewaltigung sah das Gericht aber keine Hinweise. Viele dachten damals, das Erotik-Model sei nicht glaubwürdig, habe die Vergewaltigung nur erfunden.

Gina-Lisa weint über ihre Probleme mit falschen Männern

Im Dschungel heult sie sich nun bei Fräulein Menke, Marc Terenzi und Kader Loth darüber aus, dass sie ein Händchen für gestörte Typen hat. Über ihre angeblich aktuelle Liebe, den Fußvaller Emir Kücükakgül, will sie erst gar nicht sprechen. Das ist ein schlechtes Zeichen!

Marc Terenzi kommentiert daraufhin: "Sie hat es wirklich schwer, glücklich zu sein." Gina-Lisa hat auch eine Vermutung, woher ihre Probleme mit Männern kommen. "Ich werde immer nie so akzeptiert, wie ich bin", sagt sie. Sie treffe ständig die falschen Männer. "Dabei putze ich, koche ich, ich mache alles", erzählt sie und ist dabei den Tränen schon sehr nahe.

Kader Loth tröstet Gina-Lisa

Ihre Dschungel-Kollegin Kader Loth widerspricht der armen Gina-Lisa. "Du musst dich doch nicht über Putzen und Kochen definieren", sagt sie und schickt ein paar tröstende Worte hinterher: "Du bist ein toller Mensch, du bist ein Typ." Gina-Lisa will ihr noch nicht recht glauben. "Die meisten wollen nur mit mir berühmt werden, ich vertraue trotzdem immer wieder. Ich lasse mir immer so viel gefallen. Ich wurde sogar schon geschlagen", beichtet Lohfink. Kader Loth gibt verständnisvoll weitere Tipps für mehr Selbstwertgefühl. "Du brauchst einen Mann, der andere Werte in dir sieht."

Und plötzlich ist auch Gina-Lisa von ihren Selbstzweifeln geheilt. "Ich lasse mich nicht mehr unterdrücken", verrät sie den Zuschauern später. "Manchmal habe ich gedacht, ich hab mein Lachen verloren. Aber der Dschungel hat's mir wiedergegeben." Darüber muss sie dann tatsächlich kichern.

