Auch der ehemalige Fußballspieler Thomas "Icke" Häßler bekommt einen Platz im Dschungelcamp. Richtig berühmt wurde Icke, als er der Nationalmannschaft 1989 mit seinem entscheidenden Treffer in der Qualifikation den Weg zur WM in Italien ebnete. Die Krönung folgte dann im Jahr darauf mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft 1990. Dann folgte noch der Sieg bei der Europameisterschaft 1996 in England. Nach seiner Fußballkarriere ging es dann etwas bergab mit Häßler. weniger

In den darauffolgenden Jahren war Gina-Lisa Lohfink auf vielen Titelblättern wie "Playboy", "FHM" oder "Penthouse" zu sehen.

In der Vorabendserie "Verbotene Liebe" spielte sie die Kim Wolf: Schauspielerin Nicole Mieth. Nun ist sie Dschungel-Teilnehmerin der neuen Staffel. Im Jahr 2001 erhielt sie ihr erstes Engagement in dem Fernsehfilm "Herzstolpern", einer romantischen ZDF-Liebeskomödie. Sie bekam dann eine Rolle in dem Fernsehfilm "Sehnsucht nach Marielund", dem Auftaktfilm der Inga Lindström-Fernsehreihe.