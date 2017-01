In der Vorabendserie "Verbotene Liebe" spielte sie die Kim Wolf: Schauspielerin Nicole Mieth. Nun ist sie Dschungel-Teilnehmerin der neuen Staffel. Im Jahr 2001 erhielt sie ihr erstes Engagement in dem Fernsehfilm Herzstolpern, einer romantischen ZDF-Liebeskomödie. Sie bekam dann eine Rolle in dem Fernsehfilm "Sehnsucht nach Marielund", dem... mehr

In der Vorabendserie "Verbotene Liebe" spielte sie die Kim Wolf: Schauspielerin Nicole Mieth. Nun ist sie Dschungel-Teilnehmerin der neuen Staffel. Im Jahr 2001 erhielt sie ihr erstes Engagement in dem Fernsehfilm Herzstolpern, einer romantischen ZDF-Liebeskomödie. Sie bekam dann eine Rolle in dem Fernsehfilm "Sehnsucht nach Marielund", dem Auftaktfilm der Inga Lindström-Fernsehreihe. Zu sehen war sie auch in zahlreichen Serien, darunter "Traumschiff", "Der letzte Zeuge", "Soko Köln", "Unser Charly" oder "Im Namen des Gesetzes". Im Mai 2011 übernahm sie in der ARD ab Folge 3837 die durchgehende Hauptrolle der Kim Wolf, später Kim von Lahnstein, in der Daily Soap "Verbotene Liebe" und verkörperte diese bis zur Einstellung der Serie Ende Juni 2015. weniger