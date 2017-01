Mit der elften Staffel des Dschungelcamps feiert RTL nach eigenen Angaben regelmäßig Top-Quoten. Wirklich herausragend ist der Zulauf jedoch nicht. Der vorläufige Tiefpunkt wurde am Dienstagabend erreicht.

Am fünften Sendetag von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ist das Format unter die Sechs-Millionen-Zuschauer-Marke gerutscht. Im Schnitt 5,75 Millionen Menschen verfolgten am Dienstagabend ab 22.15 Uhr den mehr oder minder prominenten Auflauf in der australischen Wildnis. Der Marktanteil betrug aber dennoch gute 28,6 Prozent.

FOTO: RTL / Stefan Menne

Bislang interessierten sich immer deutlich mehr als sechs Millionen Zuschauer für die Show. Knapp 7,4 Millionen Menschen sahen den Einzug der Promis ins Camp sowie die ersten gemeinsamen Stunden am Freitag. In der Spitze wurde zwischenzeitlich sogar die Acht-Millionen-Marke geknackt. Auch am Wochenende lagen die Quoten mit durchschnittlich 7,3 Millionen Zuschauern am Samstag und knapp 6,3 Millionen am Sonntag immer noch im akzeptablen Bereich.

In der neuen Wochen stiegen die Quoten noch einmal an: 6,3 Millionen Zuschauer am Montag, in der Spitze sogar mehr als 7,5 Millionen. Ob TV-Deutschland nach dem gestrigen Abend genug von Dschungeltreiben hat oder der Dienstagabend ein Ausrutscher war, zeigt sich in den kommenden Tagen. Was am Dienstagabend im Camp passiert ist, lesen Sie hier.

(mro/dpa)