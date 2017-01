Die elfte Staffel des RTL-Dschungelcamps geht im Januar 2017 an den Start und auf die Kandidaten warten erste Herausforderungen.Nach dem zaghaften Kennenlernen an einem Strand wurde es für die zwölf Camper ernst: In Begleitung von Ranger Junior wurden sie in den Dschungel bebracht. In ihren Dschungeloutfits starten Sarah Joelle... mehr

Die elfte Staffel des RTL-Dschungelcamps geht im Januar 2017 an den Start und auf die Kandidaten warten erste Herausforderungen.Nach dem zaghaften Kennenlernen an einem Strand wurde es für die zwölf Camper ernst: In Begleitung von Ranger Junior wurden sie in den Dschungel bebracht. In ihren Dschungeloutfits starten Sarah Joelle Jahnel (r.) und Nicole Mieth in ihr Abenteuer.