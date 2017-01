Bei der Produktion des Dschungelcamps lässt sich RTL nicht in die Karten schauen, der Drehort in Australien wird streng abgeschirmt. Wir haben mit einem Insider gesprochen, der die Geheimnisse der Show verrät - von Psycho-Dossiers bis zu abgeklebten Armbanduhren.

"Ich komm' mir vor wie Edward Snowden", witzelt Andreas Lange im Gespräch mit unserer Redaktion. Alles, was er über die Produktionsbedingungen bei "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" verrät, ist vertraulich; mit dem Interview riskiert er großen Ärger. Seinen Namen haben wir deshalb geändert.

Was Lange über die RTL-Show weiß, hat er aus erster Hand: Er arbeitete für ITV Germany, die Produktionsfirma hinter dem Dschungelcamp. Bereits bei mehreren Staffeln war er am Drehort in Australien im Einsatz.

Andreas, Hand aufs Herz - haben die Kandidaten im Camp wirklich gar keinen Kontakt zur Außenwelt? Was ist mit Promis, die laufende Rechtsstreitigkeiten haben, sind die auch für ihren Anwalt nicht erreichbar?

Andreas Lange Es gibt absolut keinen Kontakt. Weder per Telefon noch sonstwie hat die Produktion nach meiner Kenntnis jemals Informationen aus der Außenwelt weitergegeben. Auch der Pool an Mitarbeitern, die direkten Kontakt zu den Stars haben, ist stark eingeschränkt - zum Beispiel für Interviews nach den Dschungelprüfungen. Und selbst für diese Kollegen gibt es strikte Anweisungen. Uhren zum Beispiel dürfen keine getragen werden, oder sie müssen abgeklebt sein.

FOTO: RTL / Stefan Menne

Die müssen ihre Uhren abkleben? Wozu?

Lange Die Stars sind frei von Zeitgefühl, sie tragen selbst keine Uhren. Wenn sie nicht selber mitzählen, wissen sie oft schon nach wenigen Tagen nicht mehr, wie lange sie noch im Camp sein müssen.

TV-Zuschauer bekommen neben den Campern ja ohnehin meist nur drei Menschen zu sehen: Sonja Zietlow, Daniel Hartwich und Dr. Bob. Wieviele Mitarbeiter sind hinter den Kulissen beschäftigt?

Andreas Lange Das ist schon eine logistische Meisterleistung: Allein aus Deutschland reisen rund 80 Leute für die Produktion an, Kollegen von RTL und ITV, aber auch freie Mitarbeiter. Dazu kommen die australischen Kollegen, die vor allem Logistik, Kamera, Licht und Catering machen. Mitten im Nirgendwo wird da im Prinzip ein kleines Dorf verwaltet und verpflegt.

Was bekommt man als Mitarbeiter vor Ort mit, das TV-Zuschauern in Deutschland verborgen bleibt?

FOTO: RTL / Ruprecht Stempell

Lange Das hängt stark vom Einsatzgebiet ab. Die Field Producer sind räumlich näher an den Stars und den Dschungelprüfungen, während Show- und Storyproducer mehr das große Ganze sehen - sprich: das gesamte Material, auch solches, das es nicht in die Sendung schafft. Die Kollegen in der Regie sehen das Camp und das Verhalten der Stars quasi in Echtzeit.

Was heißt denn "räumlich näher"? Wie weit ist das Produktionsteam von den Campern weg?

Lange Regie und Postproduktion sind etwa einen Kilometer entfernt. Das Team der Ranger ist aber die ganze Zeit im Umfeld des Camps und kann, wenn nötig, gefährliche Besucher entfernen - Spinnen oder Schlangen zum Beispiel. Übrigens meist unbemerkt von den Stars.

Momentan ist ja in Hanka Rackwitz jemand im Camp, der ganz offensichtlich psychische Probleme hat. Weiß die Produktionsfirma vorher genau über solche Erkrankungen Bescheid?

Lange Es gibt natürlich Vorgespräche mit den Kandidaten. Aber durch die extreme Belastung kommen manche Dinge erst im Camp hoch. Es ist immer ein Team aus Ärzten und Psychologen vor Ort, das genau auf diverse Anzeichen achtet.

Die meisten Zuschauer finden die Dynamik in der Gruppe spannend. Konflikte, emotionale Ausbrüche und dergleichen. Wird das irgendwie gesteuert?

FOTO: RTL / Stefan Menne

Lange Es wird so sehr gesteuert, wie Fernsehen immer gesteuert wird. Manipuliert wird nichts, aber die Zusammensetzung des Casts macht schon viel aus.

Inwiefern?

Lange Wenn Reibung entsteht, Kontroversen debattiert werden, Gegensätze aufeinanderstoßen, dann ist das schon die halbe Miete. Entzug wie der von Nikotin, Alkohol, Bequemlichkeit oder vertrauten Personen besorgt den Rest. Stars sind Performer und brauchen ihre Ruhephasen. Die gibt es im Camp aber nicht. 24/7 performen über so einen langen Zeitraum, das bricht jeden - bis die Maskerade fällt. Das ist Erstsemester Psychologie.

Wie gründlich befasst ihr euch mit dem psychologischen Profil der Camper?

Lange Es gibt sehr ausführliche Dossiers über die Kandidaten, die wir in der Produktion vorliegen haben. Das ist aber bei jeder Show dieser Größenordnung üblich; überall da, wo Kandidaten im Spiel sind - bei "Deutschland sucht den Superstar" ebenso wie bei "Germany's Next Topmodel". Fernsehen und Zufall sitzen nicht im gleichen Boot.

FOTO: RTL

Und was steht da drin, in diesen Dossiers?

Lange Vorlieben. Ängste. Abhängigkeiten. Was wird dem Kandidaten am meisten fehlen? Wenn jemand zum Beispiel viel raucht, wissen wir das - und wir wissen, dass daraus eine Situation entsteht.

Es sollen 50 Kameras im Camp sein. Gibt es vorgeschriebene Wege, die die Promis nicht verlassen dürfen, oder kann man sich zur Not zum Tratsch auch zurückziehen?



Lange Außer auf den Toiletten, die nicht gemeinsam betreten werden dürfen, gibt es keinen Rückzugsraum ohne Kamera. Das hat schon versicherungstechnische Gründe. Es gibt ein festgelegtes Areal, das nicht verlassen werden darf. Darauf achten auch die Ranger.

Können die Camper die Kameras alle sehen?

Lange Man hört sie. Zoom, Schwenks - das macht Geräusche. Übrigens hören die Bewohner auch den Eröffnungsruf von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich am Anfang der Sendung: "Ich bin ein Star, holt mich hier raaaus!"

Was wir uns schon immer gefragt haben: Wer antwortet eigentlich im Dschungeltelefon?

Lange Der jeweilige Show Producer. Es gibt für diese Aufgabe rund um die Uhr Ansprechpartner in der Regie.

FOTO: RTL / Stefan Menne

Die aktuellen Kandidaten neigen ja zu Quengelbesuchen im Dschungeltelefon - frische Kleidung für alle, saubereres Trinkwasser und so weiter. Finden im Telefonhäuschen mehr Unterhaltungen statt, als man im TV sieht?

Lange Definitiv. Wieviel davon gezeigt wird, liegt am jeweils gewünschten Branding des Kandidaten. Der Nörgler, der Lästerer und so weiter.

Es gibt ein gewünschtes Branding?



Lange Klar, sowas existiert bei jeder Produktion. Wer wird der Held sein? Wer der Hofnarr?

Aber diese Rollen ändern sich doch zuweilen während der Staffel, auch durch die Berichterstattung in Deutschland: Aus der nervigen Larissa Marolt wird dann die bewunderte Anti-Heldin. Verfolgt ihr das von Australien aus, oder macht ihr euch selbst einen Reim auf das Geschehen?

Lange Die Kollegen aus der RTL-Presseabteilung wissen alles (lacht). Das ganze Projekt ist viel zu kostspielig, um es Interpretation und Zufall zu überlassen. Im Dschungeltelefon wurde übrigens schon manch ein angekündigter Abbruch abgewendet oder hinausgezögert.

Warum denn abgewendet? Ist das nicht dramamäßig toll fürs Format, wenn jemand abbricht?



Lange Nicht unbedingt. Wenn ein Quotengarant mit Abbruch droht, man aber noch Potential in ihm sieht, wird er noch ein wenig gemolken.

Zahlen die Camper Strafe, wenn sie kneifen?

Lange Nein, aber die Verträge sind gestaffelt. Je länger sie drinbleiben, desto mehr Aufwendungen bekommen sie. Die vertraglichen Details dazu sind aber ein Geheimnis, und von Kandidat zu Kandidat unterschiedlich.

Gibt es auch Klauseln dazu, wie aktiv die Camper sein müssen? Also verhindert etwas, dass einer zwei Wochen nur rumliegt?

Lange Dazu kann ich nichts Konkretes sagen, aber: ja.

Was würdet ihr nicht im Fernsehen zeigen? Anders gefragt: Gab es schon mal etwas, das ihr weggelassen habt, aus Pietätsgründen?

Lange Altersbedingte unwürdige Ausfälle zum Beispiel - man mag es kaum glauben, aber man ist bei RTL auf Menschenwürde bedacht. Bei einer der vergangenen Staffeln wurden etwa bei einem älteren Camper Dinge nicht gezeigt, die ihm als Star geschadet hätten. Das geht keinen etwas an.

Regelmäßig kommt von Campern im Nachhinein der Vorwurf, das Geschehen sei falsch wiedergegeben und durch Weglassen wichtiger Szenen inhaltlich verzerrt worden. Ist der Vorwurf berechtigt?



Lange Jede Berichterstattung, die verknappt Inhalte wiedergeben muss, ist zur Selektion gezwungen. Aber wer denkt, man könnte aus Jesus Assad machen, überschätzt naiv die Macht des Fernsehens.

(RPO)