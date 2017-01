Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Mittwoch, 19.30 Uhr: Für alle die, die heute Abend bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" mal wie Sonja Zietlow und Daniel Hartwich über die Kandidaten lästern möchten: Hier haben wir die fiesesten Sprüche der Moderatoren zusammengetragen.

Mittwoch, 17.30 Uhr: Doku-Soaps, Werbeaufträge, TV-Show-Einladungen oder zurück in die Versenkung? Auf den nächsten Dschungelkönig könnte so einiges zukommen. Hier lesen Sie, was aus den bisherigen Dschungelkönigen wurde.

Mittwoch, 15.45 Uhr: Vor knapp einem halben Jahr ist die bereits ausgeschiedene Dschungelkandidatin Gina-Lisa Lohfink wegen falscher Verdächtigung zu einer Geldstrafe von 20.000 Euro verurteilt worden. Nun kommt der Fall erneut vor Gericht. Der Termin der Hauptverhandlung sei vom Berliner Kammergericht für den 10. Februar festgelegt worden, sagte Sprecherin Lisa Jani am Mittwoch.

Die bereits ausgeschiedene Dschungelkandidatin hatte beteuert, im Juni 2012 von zwei Männern vergewaltigt worden zu sein. Dafür sah das Gericht aber keine Anhaltspunkte. In der Revision werden keine neuen Beweise erhoben und keine Zeugen gehört. "Das Urteil wird auf Rechtsfehler untersucht", sagte Jani.

Die Verteidiger Lohfinks hatten zunächst Berufung eingelegt, wodurch der Fall komplett neu aufgerollt worden wäre. Dann entschieden sie sich für die Revision. Für Lohfink sei der Prozess eine enorme psychische Belastung gewesen. Das Model, das Anfang dieser Woche das Dschungelcamp " verlassen musste, braucht laut Gericht im Februar nicht selbst zu erscheinen.

Mittwoch, 13.10 Uhr: Nach ihrem Auszug am zweiten Tag sendet Ex-Kandidatin Sarah Joelle Jahnel ihren Fans sonnige Grüße vom Hotel-Swimmingpool aus. Auf Instagram wird die 27-Jährige für ihr heiteres Urlaubsvideo gefeiert.

Mittwoch, 10.45 Uhr: Nur wenige Tage vor dem großen Dschungelcamp-Finale kommt heraus, warum Kader Loth beim Thema Familie in der vergangenen Folge so emotional reagierte. Ein Cousin verriet im Gespräch mit dem Promi-Magazin "InTouch": "Unsere Familie ist sehr konservativ und traditionell, die Frauen tragen zum Beispiel Kopftuch. Deshalb ist Kader das schwarze Schaf bei uns. Obwohl ihre Eltern auch in Berlin wohnen, sehen sie sich nicht."

Ich bin in einer Großfamilie groß geworden. Ich vermisse sie einfach. Das ist hart", gestand Kader Loth vor ein paar Tagen im Dschungelcamp und brach nach diesen Worten in Tränen aus. Der Grund: Ein Teil ihrer eigenen Familie soll sie schon vor Jahren verstoßen haben, weil sich die Eltern und fünf Geschwister für die freizügige Art der gebürtigen Türkin schämen.

Mittwoch, 9.10 Uhr: Für viele Deutsche gehört das RTL-Dschungelcamp inzwischen zum abendlichen Pflichtprogramm. Einen Überblick über die aktuellen Quoten gibt es hier.

Mittwoch, 6.45 Uhr: Zwar sind es noch ein paar Tage bis zum Finale, aber hier können Sie bereits jetzt abstimmen. Wer soll neuer Dschungelkönig werden?.

Mittwoch, 6.05 Uhr: Alexander "Honey" Keen wurde von den Zuschauern aus dem Dschungelcamp gewählt. Sechs Promis kämpfen nun weiterhin bis Samstag um den Titel Dschungelkönig 2017. Was an Tag 12 in Australien sonst noch passiert ist, lesen Sie hier.

