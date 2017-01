Dschungelcamp 2017: Magengrummeln im Kotz-Camp

Erst drei Tage haben die Promis im RTL-Dschungel hinter sich, jedoch sind sie emotional offenbar bereits am Ende. Denn das wenige Essen kommt ihnen direkt wieder hoch. Es bleibt aber Hoffnung auf eine kleine Romanze. Von Verena Kensbock

Spektakulärster Moment

Die Sendung beginnt dramatisch. Nachts herrschen apokalyptische Zustände in Snake Rock: Es regnet und blitzt. Markus Majowski bittet um Evakuierung des Camps. Als nichts passiert, wandern alle zum Telefon, um Hilfe zu holen. Und siehe da: Der Regen ist auch schon wieder vorbei.

Heikelstes Thema

"Gestern Pipi, heute Kacka", fasst Moderatorin Sonja Zietlow die Folge zusammen. Big-Brother-Kandidat Florian Wess und 80er-Jahre-Sängerin Fräulein Menke stehen zusammen im "Bad" und machen sich fein für den Dschungel-Alltag. "Hast du was dagegen, wenn ich eben Urin ablasse?", fragt Florian höflich. "Gegen braun hätte ich auch nix", antwortet Fräulein Exkre-Menke. Und plädiert für die Gesundheit: Man solle doch immer seinen Kot beobachten, um mögliche Krankheiten zu erkennen. Florian stimmt zu: Er hat sogar einen Kotkalender geführt. Trash-TV-Sternchen Kader Loth ist entsetzt – ist aber nicht diejenige, die sich übergibt.

FOTO: RTL

Kaders hellster Moment

Daniel Hartwig: "Die Dschungelprüfung heißt 'Getier für vier‘."

Kader Loth: "Und auf Deutsch?"

Mehr als Freunde

Für das Basecamp müssen Gina-Lisa Lohfink und Honey gemeinsam in der Dschungelprüfung antreten. Sie sind ein selbsternanntes perfektes Team. "Wir verstehen uns wirklich super", sagt Honey alias Alexander Keen alias Exfreund der Topmodel-Gewinnerin Kim Hnizdo. Während Gina-Lisa Schlammkrabben über die Füße und Ratten über den Bauch krabbeln, ist Honey verständnisvoll und gibt dem Model Tipps zum Ruhigbleiben. Zum Beispiel, die Hände auf die Brüste legen. Honey hingegen hat eine Ratte auf dem Gemächt sitzen. Wenn das mal kein Zeichen ist.

Wichtigstes Thema

Das Essen. Im Hungercamp Snake Rock ist die Stimmung am Boden. Schon zum zweiten Mal haben die Kandidaten kein Essen aus der Dschungelprüfung mitgebracht, es bleibt also bei Reis und Bohnen. Das geht vor allem Kader Loth an die Substanz. Sie sitzt nach eigener Aussage nur noch auf ihren Arschknochen. Alle anderen hingegen nutzen die Zwangsdiät und freuen sich über die verlorenen Pfunde. Kader verliert vor allem an Motivation: "Ich habe die Lust verloren", sagt sie schon am dritten Tag. "Ich weiß nicht, ob ich das mental aushalte."

FOTO: RTL / Stefan Menne

Im Basecamp hingegen freuen sich die meisten Kandidaten über das hart erarbeitete Essen: Sommerkürbisse, schwarze Kartoffeln, Bittermelonen, Sapote und Seeigel. Über die Zubereitung wird ausführlich und fachmännisch diskutiert, am Ende nimmt sich Gina-Lisa das Kochen zur Brust, hat sie doch schließlich dreimal das Promidinner gewonnen. Nur Sarah Joelle scheint das gar nicht zu schmecken – sie rennt direkt zum Klo und lässt dem Essen wieder freien Lauf.

Härtester Geschäftsmann

Tag drei ist auch ein wenig Porträt eines bestimmten Kandidaten: Honey. Alexander Keen war mit Topmodel-Gewinnerin Kim liiert, hat sich aber einvernehmlich und in Freundschaft von ihr getrennt – sagt zumindest er. Und ja, das reicht, um im Dschungelcamp als Star durchzugehen. Schließlich hat Honey einen Exklusivvertrag von ProSieben angeboten bekommen – und abgelehnt. "Wenn sie mit mir zusammenarbeiten wollen, können sie das gerne tun. Aber nach freien marktwirtschaftlichen Gesetzen." Knallharter Geschäftsmann eben.

Vielsagendster Spruch

Daniel Hartwig: "Florian, wusstest du, dass dein Name ursprünglich Geld bedeutet?"

Florian Wess: "Wie viel?"

FOTO: RTL

Was uns noch bevorsteht

Ganz sicher: Die Dschungelprüfung mit Sarah Joelle Jahnel aus dem Basecamp gegen Kader Loth aus Snake Rock. Und somit wahrscheinlich wieder einen Tag Hungern für Snake Rock. Vielleicht: Eine kleine Romanze zwischen Gina Lisa und Honey. Besonders spannend, da Gina-Lisas Exfreund Marc Terenzi mehr oder minder still in demselben Camp auf seiner Liege liegt. Mal sehen, wie lange noch.