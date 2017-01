Auch am Tag 15 gibt es eine Prüfung für einen der verbliebenen Kämpfer im Dschungel: "Kanalverkehr" heißt es für Marc Terenzi (rechts). Er muss in einen Kanal hinabklettern und in insgesamt sechs Abschnitten acht halbe, festgeknotete Sterne finden. Dr. Bob erklärt ihm, worauf er achten sollte.

