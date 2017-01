So erholt sich Ex-Camperin Sarah Joelle Jahnel

Auf Instagram lässt die kürzlich ausgeschiedene Kandidatin des Dschungelcamps ihre Fans an ihrem Erholungsurlaub teilhaben. Nach Tagen voller Ekelprüfungen und miesem Essen genießt Sarah Joelle Jahnel nun die andere Seite Australiens in vollen Zügen.

"Wir denken nicht an Bohnen und Reis, sondern genießen einfach mal die Sonne", sagt Sarah Joelle Jahnel in einem Video, das sie auf Instagram gepostet hat. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin bräunt sich die 27-Jährige dabei auf eine Liege am Swimmingpool.

A video posted by Sarah Joelle (@sarah_joelle_) on Jan 24, 2017 at 5:02am PST



Sarah Joelle Jahnel musste sich früh aus dem Dschungelcamp verabschieden. Nachdem Fräulein Menke als erste Kandidatin die Koffer packen musste, folgte sie bereits einen Tag später. Besonders traurig scheint die Ex-Kandidatin, die sich bereits nach kurzer Zeit mit ihren Zickereien Feinde im Camp gemacht hatte, darüber allerdings nicht zu sein.

Sarah Joelle Jahnel ist bekannt aus der Sendung "Adam sucht Eva", als Model im "Playboy" und zusammen mit ihrer Busenfreundin Micaela Schäfer als Gesicht der Erotik-Messe Venus. Die Dschungelfans konnte sie jedoch nicht überzeugen.

