RTL will beim Dschungelcamp offenbar die Regeln ändern. Die Neuerung betrifft vor allem das Zusammenleben der zwölf Prominenten im Camp.

Vor zwei Jahren teilte RTL die Dschungelcamp-Kandidaten erstmals in zwei Teams auf. Jedes Team verbrachte die ersten Tage der Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in einem eigenen Camp. Erste Freundschaften wurden geschlossen, erste Feindschaften ebenfalls. Auch als beide Teams aufeinander trafen, blieben viele bereits geschmiedeten Allianzen bestehen. Die Zuschauer durften sich über so manches Wortgefecht und Duell zwischen den Teams freuen.

FOTO: MG RTL D / Arya Shirazi

Das könnte nun vorbei sein. Denn laut Bild.de will RTL die Team-Camps auflösen. Alle Kandidaten sollen wieder direkt in ein Hauptcamp einziehen. RTL äußerte sich dazu bisher nicht. Ob es dann auch keine Teams mehr gibt, ist unklar.

(rent)