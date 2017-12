Auch das Transgender-Model Guiliana Farfalla, bekannt aus der vergangenen Staffel "Germany's Next Topmodel 2017", soll in den australischen TV-Dschungel reisen. Kann sich die Baden-Württembergerin gegen die anderen Dschungelcamp-Stars durchsetzen? weniger

Giuliana Farfalla Auch das Transgender-Model Guiliana Farfalla, bekannt aus der vergangenen Staffel "Germany's Next Topmodel 2017", soll in den australischen TV-Dschungel reisen. Kann sich die Baden-Württembergerin gegen die anderen Dschungelcamp-Stars durchsetzen?

Natascha Ochsenknecht, die Ex von Schauspieler Uwe Ochsenknecht, war 2016 Kandidatin im "Promi Big Brother"-Container. Dort belegte sie den vierten Platz. Davor war sie auch schon in anderen TV-Shows zu sehen wie "Grill den Henssler", "Das perfekte Promi Dinner" und "Stepping Out". Nun soll sie 2018 als Kandidatin ins Dschungelcamp einziehen.

Daniele Negroni Der frühere DSDS-Teilnehmer Daniele Negroni soll ebenfalls ins Dschungelcamp 2018 ziehen. Wir sind gespannt, wie oft der in Italien geborene Negroni in Australien den anderen Teilnehmer was vorträllern wird.

Sydney Youngblood

Der US-amerikanische Sänger feierte unter anderem Erfolge mit seinen Hits "Sit and Wait" und "If Only I Could". Auf dem Bild ist er bei einem Auftritt in Meerbusch-Osterath im Jahr 2016 zu sehen. Youngblood steht ebenfalls auf der Liste der möglichen Kandidaten fürs Dschungelcamp 2018.