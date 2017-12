Auch die Schlagersängerin Tina York soll wohl dabei sein. Ihren größten Hit landete York mit dem Lied "Wir lassen uns das Singen nicht verbieten", das es auf Platz 19 in den Charts schaffte. Ihre Musik wurde in einigen TV-Sendungen präsentiert, unter anderem in der "ZDF-Hitparade". York nahm 1976 auch am deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest teil. Mit ihrem Titel "Das alte Haus" landete sich jedoch auf dem letzten Platz.