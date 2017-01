Gina-Lisa Lohfink über ihre Beziehung zu Männern (2017):



"Manchmal habe ich gedacht, ich hätte mein Lächeln verloren. Aber der Dschungel hat es mir wiedergegeben."



Kader Loth über das Dschungelcamp (2017):



"Wir sind seelisch, moralisch, körperlich vergewaltigt worden."



Und zu ihrem Toilettengang:



Florian Wess (2017):



Daniel Hartwig: "Florian, wusstest du, dass dein Name ursprünglich Geld bedeutet?"



Menderes Bagci (2016):



Sophia Wollersheim zu Menderes Bagci (2016):



Sophia Wollersheim (2016):



Thorsten Legat zu Jungfrau Menderes Bagci (2016):



Jenny Elvers (2016):



Gunter Gabriel (2016):



"Heute morgen wurde mir das wieder klar: Mein Leben ist im Grunde eine einzige Katastrophe."



Gabby Rinne (2014):



"Im Endeffekt können wir nicht sterben. Das haben wir vertraglich unterschrieben."

Tanja Schumann (2014) darüber, dass die Zuschauer sie nicht rauswählen:



Gabby Rinne (2014):



Winfried Glatzeder über Larissa Marolt (2014):



Winfried Glatzeder (2014):



Larissa Marolt (2014):



Moderatorin Sonja Zietlow über Tanja Schumann (2014):



Jochen Bendel über Larissa Marolt (2014):



Gabby Rinne (2014):



Gabby über Winfried Glatzeder (2014):



Jochen Bendel zu Larissa Marolt (2014):



Larissa Marolt nach dem Abschied von Michael Wendler (2014):



Michael Wendler nach seinem freiwilligen Abschied (2014):



Larissa Marolt (2014):



Michael Wendler (2014):



Jochen Bendel (2014):



Michael Wendler nach seinem freiwilligen Abschied (2014):



"Es gibt auch noch ein Leben nach dem Dschungel, und ich hab gleich sehr viele Konzerte und muss da gleich wieder ran."

Michael Wendler nach seinem freiwilligen Abschied (2014):



"Ich bin richtig froh, heute Abend im Hotel zu sein, und lecker Essen zu gehen, ich werde wahrscheinlich den ganzen Abend nur essen. Ich hab' so einen Hunger, und ich bin so fertig. Jeden Abend, wenn ich spachtel, werde ich an euch denken."

Moderator Daniel Hartwich (2014):



Larissa Marolt (2014):



Michael Wendler (2014):



Mola Adebisi über Kritik an Ost-Deutschen (2014):



Michael Wendler bei der Bekanntgabe der Teilnehmer an der ersten Dschungelprüfung (2014):



Jochen Bendel (2014):



Gabby Rinne, die ebenso wie Mola Adebisi den Fallschirmsprung ins Camp verweigert (2014):



Larissa Marolt, als sie Spinnen im Camp entdeckt (2014):



Larissa Marolt (2014):



Julian F. M. Stöckel über den Fallschirmsprung von Melanie Müller (2014):



Moderatorin Sonja Zietlow über Julian F. M. Stöckel (2014):



Larissa Marolt (2014):



Winfried Glatzeder (2014):



Joey Heindle (2013):



Arno Funke (2013):



Joey Heindle (2013):



Joey Heindle (2013):



Georgina Fleur (2013):



Joey Heindle (2013):



Iris Klein über Georgina Fleur (2013):



Ailton (2012):



Moderatorin Sonja Zietlow (2012):



Brigitte Nielsen über den Sex mit Sylvester Stallone (2012):



Brigitte Nielsen (2012):



Ailton (2012):



Joey Heindle (2013):



Sarah Knappik (2011):



Sarah Knappik (2011):



Sarah Knappik (2011):



Sarah Knappik (2011):



Sarah Knappik (2011):



Sarah Knappik (2011):



Sarah Knappik (2011):



Moderatorin Sonja Zietlow (2011):



"Elf Kandidaten: Fünf Frauen, fünf Männer – und Katy Karrenbauer."

Moderator Dirk Bach (2011):



Jay Khan (2011):



Moderatorin Sonja Zietlow (2011):



"Australien ist ein bisschen was wie das Katy Karrenbauer der Südhalbkugel: Das Wasser bis zum Hals und jede Menge Schulden."

Moderatorin Sonja Zietlow (2011):



Moderatorin Sonja Zietlow (2011):



"Gitta hat ja gesagt, die möchte im Dschungel viel in sich gehen. Wenn sie nicht aufpasst, dann ist Jay vor ihr da."

Dirk Bach über Nico Schwanz (2009):



Moderatorin Sonja Zietlow über Ingrid van Bergen (2009):



Moderatorin Sonja Zietlow über Nico Schwanz (2009):



Moderator Dirk Bach (2009):



Ross Anthony (2008):



Naddel (2004):



Moderator Dirk Bach (2004):



Moderator Dirk Bach (2004):



Moderator Dirk Bach (2004):



Moderatorin Sonja Zietlow (2004):



Dirk Bach über Désirée Nick (2004):



Désirée Nick über Männer im Camp (2004):



Désirée Nick (2004):



Désirée Nick (2004):



Moderatorin Sonja Zietlow (2004):



Moderator Dirk Bach (2004):



Willi Herren (2004):



Moderator Dirk Bach über Willi Herren (2004):



Jimmy Hartwig über Willi Herren (2004):



Désirée Nick über Carsten Spengemann (2004):



Désirée Nick (2004):



Moderatorin Sonja Zietlow über Jimmy Hartwig (2004):



Jimmy Hartwig (2004):



Désirée Nick (2004):



Moderator Dirk Bach (2004):



Moderatorin Sonja Zietlow (2004):



Désirée Nick über Dolly Buster (2004):



Moderatorin Sonja Zietlow (2004):



Désirée Nick (2004):



Naddel (2004):



Désirée Nick über Dieter Bohlen (2004):



Jimmy Hartwig (2004):



Désirée Nick bei der Dschungelprüfung:



Moderator Dirk Bach (2004):



Désirée Nick (2004):



