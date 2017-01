Die Blondine ist bekannt für ihre spitze Zunge. Und die gefiel dem Fernsehpublikum anscheinend so gut, dass es Désirée Nick 2004 zur ersten Dschungel-Queen kührte. Doch bevor "La Nick" auf dem Thron Platz nehmen durfte, musste sie so manche Ekel-Prüfung über sich ergehen lassen. So musste sie mit ihrem Mund einen mit Fischdärmen, Würmern und Kakerlaken gefüllten Behälter fischen. Diese Prüfung bestand sie mit Bravour und lächelte sogar spitz in die Kamera. weniger

In puncto Karriere hat ihr der Dschungel nicht geschadet - eher im Gegenteil. Kurz nach Ablauf der zweiten Staffel wurde sie Bestsellerautorin. "Ich wäre heute ohne die Krone des Dschungels nicht Eigentümerin einer Villa am See mit Wald- und Grundbesitz", berichtet die alleinerziehende Mutter eines Sohnes in einem Interview.