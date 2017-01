Am Mittwochabend startet "Deutschland sucht den Superstar" in die 14. Staffel. Jede Musikrichtung soll vertreten sein. Dieter Bohlens erste Gäste sind entsprechend unterschiedlich – von der temperamentvollen Tänzerin, bis hin zum Tattoo-Freak.

Rock, Schlager, Punk oder Oper – in der neuen Staffel soll alles erlaubt sein. Für Pop-Titan Dieter Bohlen, Sängerin Michelle, Scooter-Frontmann H.P. Baxxter und Youtuberin Shirin David zählt einzig und allein Stimme. Die ersten Bilder der Auftaktfolge lassen bereits erahnen: Die bunte Mischung unter den Kandidaten stimmt.

Der Aushilfs-Pizzabäcker, der den Song "Hey" von Andreas Bourani vorträgt, die Wiener Tänzerin, die im Studio zu Tina Turner wird oder der von oben bis unten tätowierte Einzelhandelskaufmann der "Schrei nach Liebe" von den Ärzten singt – sie alle haben zum Staffelbeginn ihren großen Auftritt. Ob sie sich auch den begehrten Recall-Zettel für die nächste Runde sichern können, bleibt abzuwarten.

In der Show wird der Nachfolger von Prince Damien (25) gesucht, der im vergangenen Mai vom TV-Publikum per Telefon- oder SMS-Voting zum "Superstar" gekürt wurde, mittlerweile aber fast in Vergessenheit geraten ist. Der Sieger der neuen Staffel bekommt einen Plattenvertrag mit der Firma Universal Music und 500.000 Euro.

Die erste Folge der 14. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" wird am Mittwochabend um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt.

