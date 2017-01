Am Mittwochabend geht die Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" in die vierzehnte Runde. Dann werden der Pop-Titan seine Jurykollegen wieder auf die Suche nach dem Gesangstalent der Nation gehen.

Neben Dieter Bohlen sitzen Sängerin Michelle, Scooter-Frontmann H.P. Baxxter und Youtuberin Shirin David am Jurypult. Die Moderation übernimmt Oliver Geissen, der in den vergangenen beiden Staffeln nur jeweils die letzten Ausgaben des Castingklassikers präsentierte.

RTL will mit dem neuen Durchgang die themenbezogenen Mottoshows (wie Swing, Schlager oder Pop) wieder einführen und so verloren gegangene Zuschauer wieder zurückholen. Der Schnitt der letzten drei Staffeln bewegte sich pro Sendung bei etwas mehr als vier Millionen Zuschauern.

In der Show wird der Nachfolger von Prince Damien (25) gesucht, der im vergangenen Mai vom TV-Publikum per Telefon- oder SMS-Voting zum "Superstar" gekürt wurde, mittlerweile aber fast in Vergessenheit geraten ist. Der Sieger der neuen Staffel bekommt einen Plattenvertrag mit der Firma Universal Music und 500.000 Euro.

Die erste Folge der 14. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" wird am Mittwochabend um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt.

