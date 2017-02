Noch ein Fehlversuch kommt von Brani: Sein Song "Die BMW" handelt davon, dass Brani an G-Punkten von Frauen rumdrückt, sich einen BMW mit "seinen Brudis" teilt und wohl ein ziemlich angesagter Mensch in seinem Wohnviertel ist. Kein Recall-Zettel für Brani. weniger

Noch ein Fehlversuch kommt von Brani: Sein Song "Die BMW" handelt davon, dass Brani an G-Punkten von Frauen rumdrückt, sich einen BMW mit "seinen Brudis" teilt und wohl ein ziemlich angesagter Mensch in seinem Wohnviertel ist. Kein Recall-Zettel für Brani.

Mit "Lions, Tigers & Bears" von Jazmine Sullivan begeistert Mariatou die komplette Jury. "Du hast so eine geile Sprechstimme, ich dachte mir von Anfang an, das was Gutes kommen soll", schwärmt Shirin David.

Der 34-jährige Kandidat Harun ist aus Stuttgart angereist – im roten Jackett und feinen Schuhen. Mit "How Am I Supposed To Live Without You" von Michael Bolten möchte er die Juroren überzeugen. Nach anfänglicher Skepsis schaut Michelle nach den ersten Takten ganz verzückt. Dieter Bohlen ist begeistert: "Alles perfekt, kann man nicht besser machen."