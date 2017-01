"Tatort": Ebbes zäh zum Ende

Für die drei Jugendlichen Karim, Pascal und Enno war der Lehrer, der unerwartet an einem Herzinfarkt gestorben ist, ein Schwein. Und so schleichen sie sich nachts in das Bestattungsinstitut und fotografieren die Leiche mit einem mitgebrachten Ringelschwänzchen. Enno, der sich Mut angetrunken hat, bleibt fast besinnungslos zurück und wird am nächsten Tag tot in der Kühlkammer gefunden.

Kommissar Jens Stellbrink (Devid Striesow) hat also wieder einen Fall, dabei wollte er doch eigentlich seinen Sohn Moritz (Ludwig Simon) in Empfang nehmen, den er seit der Trennung von dessen Mutter nur selten sieht. Also springt Kollegin Mia (Sandra Maren Schneider) als Babysitterin ein, die sich gut mit dem Filius versteht. "Ist sie nicht zu alt für dich?", fragt Stellbrink senior. "Ist sie nicht zu jung für dich?", kontert der Sohn.

Der Saarbrücken-"Tatort" thematisiert das mitunter schwierige Verhältnis zwischen Väter und Söhnen. Dabei ist die Beziehung des Kommissars zu Moritz noch die unterhaltsamste. In den anderen tun sich Abgründe auf: Enno protokolliert in einem Tagebuch, wann und wie sein Vater ihn schlägt. Pascal ist eine einzige Enttäuschung für seinen Vater, weil er dealt. Und Karim ist ausgerechnet der Stiefsohn des Mannes, dessen Leiche er geschändet hat. Eine Vaterfigur findet er im Koch Jean Carlinó (Jophi Ries), der ihn in seiner Ausbildung unterstützt. Und dann findet Stellbrink heraus, dass der Lehrer getötet wurde.

"Söhne und Väter" ist einer der besseren Fälle des Saarbrücker "Tatort", der in Fan-Kreisen durchaus umstritten ist. Dieser Krimi ist aber spannend und dank ein paar guter Gags unterhaltsam. Zum Ende hin wird die Lösung aber "ebbes" zäh, wie der Saarländer sagt. Denn Stellbrink muss die eine oder andere Wendung zu viel nehmen, und dann wirkt es doch etwas zu bemüht.

"Tatort - Söhne und Väter", DasErste, So., 20.15 Uhr

Quelle: RP