11Montag, 25. Januar 20167,22 Millionen3,95 MillionenNachdem Ricky Harris ausgezogen ist, muss am nächsten Tag keiner das Camp verlassen. Thorsten Legat ist nach einer Schatzsuche unzufrieden mit Helena Fürst und ihrem Körper, Menderes Bagci und Nathalie Volk holen in der Dschungelprüfung vier Sterne in einer sich drehenden und mit Insekten gefüllten Plexiglasbox.