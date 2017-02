später lesen Berlin Erinnerung an einen Entertainer mit zwei Leben Teilen

In einer Zeit vor Günther Jauch stand ein anderer für intelligente Ratespiele und Quizsendungen: Hans "Hänschen" Rosenthal. Wie Jauch war er beliebt, schlagfertig, stellte mit verschmitztem Gesichtsausdruck mehr oder weniger schwierige Fragen und lockte zum Beispiel mit "Dalli Dalli" Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Er starb 61-jährig am 10. Februar 1987 in Berlin - vor genau 30 Jahren.