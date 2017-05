später lesen Menlo Park Ex-Managerin der "New York Times" jetzt bei Facebook 2017-05-02T19:32+0200 2017-05-03T07:13+0200

Eine ehemalige Managerin der "New York Times" soll bei Facebook den Kampf gegen gefälschte Nachrichten und die Zusammenarbeit mit Medienunternehmen anführen. Alex Hardiman wurde auf den neu geschaffenen Job des News-Produktmanagers befördert. Bei der "New York Times" war sie bis zum Wechsel zu Facebook unter anderem für die Smartphone-App der Zeitung zuständig. Facebook suchte nach Berichten jemanden mit Erfahrung sowohl in der Medienbranche als auch mit Technologie für die neue Position. Das weltgrößte Online-Netzwerk hatte zuletzt den Kampf gegen die Ausbreitung gefälschter Nachrichten deutlich verstärkt.