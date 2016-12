Fernsehprogramm zum Jahreswechsel: Das läuft an Silvester und Neujahr im TV

Das läuft an Silvester und Neujahr im TV

Wenn Butler James über den Tigerkopf stolpert, ist Silvester. Der Sketch "Dinner for One" gehört zum 31. Dezember wie das Feuerwerk zum neuen Jahr. Dutzende Male läuft "Miss Sophies 90. Geburtstag" auch dieses Jahr wieder im Fernsehen – unter anderem auf Kölsch und Hessisch und als türkisch-angehauchte Version mit Tante Hatice. Doch an Silvester und Neujahr bietet das TV-Programm auch andere Höhepunkte.

RTL2 zeigt zum Beispiel den halb animierten Film "Stuard Little", auf der ARD laufen nach dem RTL-Remake einige alte "Winnetou"-Verfilmungen und der WDR zeigt die legendäre "Silvesterpunsch”-Folge von "Ein Herz und eine Seele”.

An Neujahr kann man am Morgen mit der Buchverfilmung "Tintenherz" starten, sich mittags beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker entspannen und sich abends bei "Godzilla" gruseln.

Weitere Empfehlungen und Sendezeiten für das TV-Programm zum Jahreswechsel finden Sie in unserer Bildergalerie.