"Germany's Next Topmodel" Nachwuchsmodels unter Wasser FOTO: Pro Sieben / Micah Smith

Schicke, lange Kleider und ein gedeckter Tisch - was klingt wie ein Galadinner, hat es bei "Germany's Next Topmodel" in sich: Die Nachwuchsmodels müssen sich diesmal unter Wasser beweisen.