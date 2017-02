später lesen GNTM 2017 Heidi und ihre Models auf hoher See FOTO: ProSieben/ Richard Huebner 2017-02-16T10:55+0100 2017-02-16T12:41+0100

Am Donnerstag geht "Germany's Next Topmodel" in die nächste Runde. Diesmal nimmt Model-Mama Heidi Klum ihre Models mit auf ein Kreuzfahrtschiff. Mit Urlaub und Entspannung hat der Ausflug allerdings wenig zu tun.

