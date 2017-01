Wolfgang Joop kündigt offenbar Gastspiel in Jury an

Nach seinem Abschied von "Germany's Next Topmodel" im Jahr 2015 hat Wolfgang Joop nun offenbar sein überraschendes Comeback angekündigt. Gemeinsam mit Heidi Klum wird er bald wohl wieder Deutschlands schönste Frauen auswählen.

In der neuen Staffel von "Germany's Next Topmodel", die am 9. Februar 2017 beginnt, soll laut Informationen von "Bild.de" ein altbekanntes Gesicht zu sehen sein. Modeschöpfer Wolfgang Joop kündigte offenbar einen Auftritt als Gastjuror an. Ob es sich um eine dauerhafte Rückkehr des 72-Jährigen in die Castingshow handelt, ist bislang noch unklar.

Angeblich hat sich Wolfgang Joop zu geheimen Dreharbeiten nach Los Angeles zurückgezogen. Chef-Jurorin Heidi Klum heizte die Spekulationen mit einem Instagram-Post zusätzlich an. Auf dem Foto liegt die Model-Mama mit ihren ehemaligen Jury-Kollegen Michael Michalsky, Thomas Hayo und Wolfgang Joop im Hotelbett.

Good night 😴ZzzzZzzz.... A photo posted by Heidi Klum (@heidiklum) on Jan 29, 2017 at 1:36am PST

Im Juni 2015 hatte Wolfgang Jopp seinen Abschied von "Germany's Next Topmodel" bekanntgegeben. Grund dafür waren zu viele weitere berufliche Aufgaben.

(mro)