Manche sagen, das Umstyling wäre das Highlight der Staffel. Der eigentliche Höhepunkt, wenn es bei "Germany's Next Topmodel" um Komik und Fremdschämen geht, ist aber der Videodreh. Das Motto in der zwölften Staffel ist Rap ­– ein Thema, das geradezu danach schreit, dass die Mädchen ihre Texte vergessen.

"One, Slip, Dip, Hip" oder so etwas Ähnliches singt Gerda in die Kamera. Neben ihr hampelt Trixi wie ein kleines Schulmädchen. Was eher wie eine Hommage an "Hit me Baby One more Time" von Britney Spears aussieht, soll eigentlich ein cooles Hip-Hop-Video werden. In Zweier-Teams sollen die Mädchen zum Song "Take my picture" der amerikanischen Rapperin Brooke Candy performen.

Reichlich dicke Luft

Sally hat Partnerin Bruna mehrere Male zum Üben aufgefordert. Doch entweder ist sie duschen, in der Maske oder hat einfach keine Zeit. "Dieses Mädchen geht mir auf die Nerven", quengelt Sally. Überraschend – wer hätte es gedacht – verhaspelt sich Bruna beim gemeinsamen Auftritt. Heidi sieht die Fehler sofort. Und schon wieder ist Sally genervt. Sie weiß alles besser, sogar besser als Heidi. "Die versucht immer irgendwelche Fehler zu finden, auch wenn es gar keine gibt", motzt die Remscheiderin.

Nicht nur zwischen den Kandidatinnen herrscht dicke Luft. Waldbrände, die zur Drehzeit in Kalifornien wüteten, schicken Rauchwolken über L.A. Betroffen ist auch die Location für den Videodreh. Das Set muss geräumt werden, denn die Gesundheit der 18 Mädchen geht vor, deswegen wird das Set geräumt und an einen anderen Ort verlegt.

An einen anderen Ort wird auch das Casting für den nächsten Job verlegt. Zoey, Toni und Klaudia dürfen nach Portugal fliegen. Das Magazin Nylon sucht ein Model für ein Cover- und Editorial-Shooting. Die drei sollen Karaoke singen. Während Toni und Klaudia bei Backstreet Boys und Whitney Houston alles geben, starrt Zoey nur auf den Text und achtet null auf die Performance. Trotzdem bekommt sie den Job. Möglicherweise der Beweis dafür, dass sich der Kunde schon entschieden hat, bevor die Mädchen überhaupt anreisen.

Unerwarteter Abschied bei Team Thomas

Für die Entscheidung unterstützt der Mann mit der Panda-Maske. Die Mädchen kreischen als Cro hinter ihnen erscheint. Aber die Euphorie verschwindet schnell. Schließlich ist es schwer für einen Mann zu schwärmen, dessen Gesicht man nicht sieht.

Die Gute Laune verschwindet aber auch schnell, weil Heidi eine harte Entscheidung trifft. Curvey-Model aus Team Michael muss die Show verlassen. Eine Kandidatin die sympathisch war, weil sie zum einen nicht die perfekte Figur hat. Zum anderen, weil sie echt ist und sich nicht vor der Kamera verstellt.

In der kommenden Woche wird es heiß: das Shooting mit einem Männer-Model steht an. In der Vorschau sieht man, dass er sogar nackt vor der Kamera steht. Gerda und Jennifer kämpfen dann im Shoot-Out gegeneinander.