Die zwölfte Staffel von "Germany's next Topmodel" wird deutlich anstrengender für die Kandidatinnen. Heidis neue Model-Anwärterinnen sind nun bekanntgegeben worden. Wir zeigen die neuen Gesichter auf dem Laufsteg.

Ab dem 9. Februar suchen die Juroren Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky wieder Deutschlands nächstes Topmodel. Dazu werden wie üblich zunächst zwei Teams gebildet, die sich in jeder Show aufs Neue beweisen müssen.

Die erste Hürde müssen die Models am Kasseler Flughafen nehmen. Dort werden sie ihren ersten Walk meistern müssen – auf dem Gepäckband. Wer diese Prüfung übersteht, darf direkt weiterfliegen in Richtung Côte d'Azur.

An den Spielregeln wurde allerdings noch einmal geschraubt: Zuvor gab es sogenannte Entscheidungstage, an denen die Models damit rechnen mussten, von der Jury nach Hause geschickt zu werden. Nun soll dies deutlich flexibler geschehen, auch außerhalb der Stichtage. Nachlassen ist also nicht erlaubt.

Die Auftaktfolge von "Germany's next Topmodel" wird am 9. Februar um 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt.

