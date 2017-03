Ein Ryan-Gosling-Double hat am Samstag bei der Verleihung der Goldenen Kamera in Hamburg die Zuschauer und Veranstalter irritiert. Offenbar handelte es sich um einen Streich des Moderatoren-Duos Joko und Klaas.

Als Gala-Moderator Steven Gätjen (44) einen Preis für den besten internationalen Film ankündigte, sollte überraschend angeblich "La La Land"-Hauptdarsteller Gosling auf die Bühne kommen. Doch es erschien ein Mann in Anzug, der Gosling nur - mehr oder weniger - ähnlich sah.

Er sagte auf Englisch: "Ich bin Ryan Gosling. Und ich widme diesen Preis Joko und Klaas. Herzlichen Dank. In Hamburg sagt man "Tschüss"." Dann verließ er die Bühne und hinterließ die Zuschauer irritiert.

Noch während der laufenden Live-Show aus Hamburg reklamierten die TV-Komiker Joko Winterscheidt (38) und Klaas Heufer-Umlauf (33) in sozialen Medien den Streich für sich. "Wir danken dem echten Ryan Gosling, dass er uns die Goldene Kamera gewidmet hat." Mehr Details wollen die beiden am Dienstagabend in ihrer ProSieben-Show "Circus HalliGalli" präsentieren.

Die echte Goldene Kamera! Wir danken dem echten Ryan Gosling, dass er uns die GOLDENE KAMERA gewidmet hat. Wir sind sehr überrascht und dankbar. Alles dazu am Dienstag bei Circus HalliGalli, 22:10 Uhr! Posted by Circus HalliGalli on Samstag, 4. März 2017

Zu der Aktion sind noch viele Fragen offen. Eine Sprecherin der Veranstaltung machte zunächst keine weiteren Angaben und verwies auf eine spätere Mitteilung. "Bei der Übergabe an den Preisträger kam dann nicht Ryan Gosling, sondern ein von Joko und Klaas gut vorbereitetes Double. Glückwunsch für diesen Prank", hieß es dort knapp. Als Prank bezeichnet man im Englischen einen Streich. "Nächstes Mal sind wir dran, man trifft sich ja bekanntlich immer zwei Mal im Leben."

(dpa)