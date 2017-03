Diese Promis treten gegen den TV-Koch an

Am 2. April startet die neue Staffel der Vox-Show "Grill den Henssler". Dann werden wieder etliche Promis versuchen, den Gastgeber Steffen Henssler mit schmackhaften Gerichten zu überbieten. Ein paar Namen stehen schon fest.

Auch die Jury, die das Koch-Duell zwischen dem jeweiligen Promi-Team und Steffen Henssler von Runde zu Runde bewerten muss, hat sich etwas verändert. Mit dabei ist selbstverständlich Genießer Reiner Calmund sowie der vielfach ausgezeichnete Star-Sommelier Gerhard Retter. Neu am Jurypult ist nun auch Sterneköchin Maria Groß, die es den Kandidaten mit ihrem geschulten Gaumen nicht leicht machen wird.

FOTO: VOX / Frank W. Hempel

Moderiert wird die Sendung wieder von Ruth Moschner. In jeder Folge werden verschiedene Promi-Gäste in mehreren Kochrunden – von der Vorspeise bis zum Nachtisch – ihre Fertigkeiten in der Küche präsentieren. Für die neue Staffel haben sich bereits prominente Gäste angekündigt.

Model und Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer Alexander Keen, auch bekannt als "Honey", Profitänzer Joachim Llambi und Model Ann-Kathrin Brömmel werden die Töpfe und Pfannen in der TV-Küche zum Glühen bringen.

FOTO: VOX/Frank W. Hempel

Zum Staffelauftakt muss sich Steffen Henssler jedoch zunächst im musikalisch-kulinarischen ECHO-Spezial wahren Musikidolen am Herd stellen. Beim großen Dschungel-Spezial wartet unter anderem Dschungelkönig Marc Terenzi auf ihn. Außerdem wollen in weiteren Folgen unter anderem Komiker Max Giermann sowie Schauspielerin Jessica Ginkel ("Der Lehrer") an der Show teilnehmen.

Die neue Staffel von "Grill den Henssler" beginnt am 2. April um 20.15 Uhr auf Vox.

(mro)