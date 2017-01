In diesem Jahr hat das Adolf Grimme-Institut insgesamt 81 Nominierungen für den Grimme-Preis 2017 verkündet. Wir zeigen einen Auszug der Nominierten.



In dem Dreiteiler "Mitten in Deutschland: NSU" spielte Anna Maria Mühe Beate Zschäpe. Der Film ist als bester Film in Kategorie Fiktion nominiert. Zudem erhielt das Konzept des Films eine Nominierung im Bereich Innovation.





In dem Dreiteiler "Mitten in Deutschland: NSU" spielte Anna Maria Mühe Beate Zschäpe. Der Film ist als bester Film in Kategorie Fiktion nominiert. Zudem erhielt das Konzept des Films eine Nominierung im Bereich Innovation. In diesem Jahr hat das Adolf Grimme-Institut insgesamt 81 Nominierungen für den Grimme-Preis 2017 verkündet. Wir zeigen einen Auszug der Nominierten.In dem Dreiteiler "Mitten in Deutschland: NSU" spielte Anna Maria Mühe Beate Zschäpe. Der Film ist als bester Film in Kategorie Fiktion nominiert. Zudem erhielt das Konzept des Films eine Nominierung im Bereich Innovation. weniger