Halbe Million weniger Zuschauer: "Tatort"-Quoten auf Vier-Jahres-Tief

Immer weniger Menschen gucken den "Tatort". Die Quoten der Krimireihe sanken 2016 im Schnitt um eine halbe Millionen Zuschauer.

Durchschnittlich haben 9,02 Millionen Zuschauer in diesem Jahr jede Erstausstrahlung des ARD-Krimis "Tatort" gesehen. Die Durchschnittsquote war damit 2016 so tief wie seit vier Jahren nicht. Im Vorjahr 2015 schaute rund eine halbe Million Menschen mehr jeden der Krimis - im Schnitt 9,52 Millionen. Das geht aus einer Auswertung der ARD-Programmdirektion hervor, die auf Messungen der GfK-Fernsehforschung in Nürnberg beruht.

Der durchschnittliche Marktanteil sank von 26,7 Prozent auf jetzt 24,9 Prozent. Im Jahr 2014 waren im Schnitt 9,56 Millionen dabei (26,6 Prozent), im Jahr 2013 waren es 9,39 Millionen (26,2 Prozent), 2012 und 2011 waren es noch unter neun Millionen (2012: 8,93 Mio/24,6 Prozent; 2011: 8,46 Mio/23,5 Prozent).

(mre/dpa)