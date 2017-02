NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft war zu Gast im Late-Night-Talk bei Markus Lanz. Dabei hat die SPD-Politikerin vor allem den Spitzenkandidaten ihrer Partei für die Bundestagswahl, Martin Schulz, gelobt.

Eigentlich ist das Markenzeichen von Markus Lanz, seinen Gästen ins Wort zu fallen und sie selten ausreden zu lassen. Davon kann etwa die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht ein Lied singen. Diesmal schaffte er es nicht, seinen Gast mit stichelnden Zwischenfragen aus dem Konzept zu bringen.

Denn Hannelore Kraft blieb gemütlich in ihrem Sessel sitzen, als Lanz sie wegen der Kölner Silvesternacht, Abschiebungen und einer missglückten Einwanderungspolitik attackierte. Schwer dürfte ihr das nicht gefallen sein, weil sie sämtliche kritische Fragen schon mehrfach beantworten musste.

Gut gelaunt erzählte Kraft gleich zu Beginn der Sendung von dem frisch gekürten SPD-Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl, Martin Schulz. Der ehemalige EU-Parlamentspräsident und die NRW-Ministerpräsidentin pflegen einen engen Kontakt. Die Umfragen steigen, in NRW hat die SPD jüngst "mehrere Tausend" neue Mitglieder gewonnen und die CDU hat angesichts des neuen Kandidaten kein Konzept. "Da ist etwas in Bewegung", sagte Kraft. Markus Lanz fragte gar, wann sie zuletzt mit "Super-Martin" telefoniert habe. "Gestern", sagte Kraft prompt. Man spreche sich regelmäßig ab. Nachdem Kraft stets einen direkten Draht zu Sigmar Gabriel hatte, will sie nun auch Nähe zum neuen Kanzlerkandidaten demonstrieren.

Für die jüngeren Wähler sei es wichtig, dass Schulz sich für Europa einsetze und sich auch klar gegen Rechts positioniere, sagte Kraft. Die Umfragen würden Anlass zur Hoffnung geben.

