In der Düsseldorfer Messehalle wurde die Weihnachtsshow fürs ZDF aufgezeichnet. Von Regina Goldlücke

Erst wird mehrmals der Applaus geübt und aufgezeichnet. Die 10.000 Zuschauer in der Düsseldorfer Messehalle klatschen und johlen. Dann schweben Kameras über die Köpfe und filmen die auf Kommando aufspringende Menge. Mit diesen Standing Ovations wird die Weihnachts-Show von Helene Fischer später fürs Fernsehen angereichert. Der Probelauf ist voreilig, sie kommen bei diesem bombastischen Abend ganz von allein und unentwegt. Aber da seien die Kameras anderweitig im Einsatz, erklärt Moderator Renè Travnicek. Er übernimmt die heikle Rolle des "Pausenclowns", erzählt Witzchen und belustigt das Publikum mit Spielereien. "Ich muss die Energie halten", sagt er, "gleich geht es mit Vollgas los."

Schlagartig wird es in der Arena ganz still. Alle Augen sind auf die gigantische Bühne gerichtet. Und dann steht sie ganz in Weiß im Scheinwerferlicht: Helene Fischer, Schlagerkönigin und Idol der Massen. Bei den ersten Tönen von "100 Prozent" tobt der Saal, alle kennen den Text und schmettern ihn mit, begleitet von sprühenden Fontänen. "Guten Abend Deutschland", ruft der Star, "Servus nach Österreich und Grüezi in die Schweiz! Ich freue mich riesig, dass Düsseldorf hier ist!"

Zum sechsten Mal wurde die spektakuläre und prominent besetzte "Christmas Challenge" von Helene Fischer an zwei Abenden in der Messehalle aufgezeichnet. Das dauert vier Stunden, weil es Umbauten und Verzögerungen gibt.

Am Ersten Weihnachtstag wird die 180-Minuten-Show als Höhepunkt des Festprogramms ab 20.15 Uhr im ZDF gezeigt. Helene Fischers erster Gast ist der legendäre "Tiger" Tom Jones, mit ihm singt sie "Sexbomb". Als eine technische Panne sie ausbremst, überbrückt die 32-Jährige charmant die Wartezeit: "So haben wir etwas Zeit miteinander." Wann immer es im Ablauf hakt, sie sich verhaspelt oder husten muss, geht die Moderatorin souverän damit um.

Ein Merkmal der Helene-Fischer-Show sind die durchweg fabelhaften Duette mit sorgsam ausgewählten Gästen, die den Geschmack von Generationen bedienen. 2016 sind es Tim Bendzko, Gregor Meyle, Roland Kaiser und Bill Ramsey, dazu internationale Stars wie Olly Murs, Gregory Porter und die Gruppe Naturally 7. Es gibt Puppen-Comedy, Häppchen aus dem "Falco"-Musical und Gaudi mit der Band KLUBBB3, bei der sich Helenes Liebster Florian Silbereisen mächtig ins Zeug legt. Sie selbst scheut erneut keine Herausforderung, fliegt als "Mary Poppins" hoch oben durch die Halle, zeigt waghalsige Akrobatik auf Schlittschuhen. Ein pralles Weihnachtsgeschenk für Helene-Fischer-Fans mit zwei Gänsehaut-Momenten am Schluss: Vor gewaltiger Berggipfel-Kulisse reihen sich 24 Alphornbläser auf. Ganz sacht beginnt Helene Fischer ein Duett mit der Schweizerin Melanie Oesch, das sich zum brausenden "Atemlos" steigert. Und dann, in Anwesenheit von Priscilla Presley, Helenes Auftritt mit dem King und "Just Pretend". Danach bleibt ihr nur noch eines: "Kommen Sie gut ins neue Jahr und hören Sie nicht auf zu träumen!"

"Die Helene Fischer-Show", ZDF, Erster Weihnachtstag, 20.15 Uhr

