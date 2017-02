München: Integrationskurse als Satire-Thema

In der Komödie "300 Worte Deutsch" trifft türkische Tradition auf politische Korrektheit.

Auf der einen Seite steht ein strenger Ausländeramts-Chef, der am liebsten alle Neuankömmlinge sofort wieder abschieben würde. Auf der anderen Seite befindet sich ein einfallsreicher Moschee-Vorsteher, der jungen Männern Bräute aus der türkischen Heimat vermittelt. In der Komödie "300 Worte Deutsch" prallen die Klischees aufeinander.

Die Alten führen einen Kleinkrieg - während die Jungen vermitteln. Die Alten, das sind Ludwig Sarheimer (Christoph Maria Herbst) vom Ausländeramt und Moschee-Vorsteher Cengiz Demirkan (Vedat Erincin). Der Deutsche hat nur die Ausreise der Bräute im Kopf, der Türke dagegen nur das Bewahren der Traditionen. Doch Demirkan hat ein Problem: Die eingereisten Frauen können kein Wort Deutsch.

Denn im Film gilt: Nur wer 300 Worte Deutsch spricht und 650 versteht, darf einreisen. Die Sprachtests in der Türkei wurden gefälscht, nun fordert der Leiter des Ausländeramts eine Wiederholung. Mit eingespannt in ihre jeweiligen Pläne wird der Nachwuchs: Demirkans Tochter Lale (Pegah Ferydoni) soll die Frauen fitmachen für den Sprachtest, Sarheimers Neffe Marc (Christoph Letkowski) dagegen soll Infos sammeln und die Abschiebung mitorganisieren. Doch Lale und Marc haben anderes im Sinn.

"300 Worte Deutsch" ist eine flotte Komödie des Regisseurs Züli Aladag, die mit Klischees sowie den entsprechenden Witzen um sich wirft. Die Schauspieler sind überzeugend in ihren Rollen und schaffen es, der Satire über das Korsett der Traditionen und das Dogma politischer Korrektheit Leben einzuhauchen. Der Reiz der Geschichte besteht aus dem - auf die Spitze getriebenen - Clash der Kulturen. Bei den Alten mündet das in Dauerstreit, bei den Jungen dagegen herrscht meist bestes Einvernehmen. Dem Film gelingt es dabei, die Gefühlswelt der Beteiligten offenzulegen. "Dein Mitleid ist schlimmer als der Rassismus deines Onkels", sagt Lale zu Marc. Nebenbei arbeitet sich die Komödie an einer anderen Erkenntnis ab: Integration gelingt nur durch Sprachkenntnisse. Die Regelung, dass Einreisende 300 Worte Deutsch sprechen können müssen, ist aber frei erfunden - auch wenn es wahr klingt.

(dpa)